Амнистия 2025: какую помощь получают освобожденные из тюрем в Казахстане

Более 15 тысяч человек выйдут на свободу досрочно

23 июня Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон об амнистии к 30-летию Конституции. Согласно документу, под действие амнистии попадут свыше 15 тысяч человек: около двух тысяч из них будут освобождены досрочно, а остальным будет сокращен срок наказания. Известно, что амнистия распространяется на лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Приоритет при этом отдается женщинам, имеющим детей, пожилым и несовершеннолетним. Также обязательным условием является то, что срок наказания не должен превышать 15 лет.

В то же время лица, осужденные за коррупционные преступления, разглашение государственной тайны, а также за тяжкие и особо тяжкие преступления, не могут рассчитывать на послабления. В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится свыше 40 тысяч заключенных, из которых 92% отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. Это означает, что воспользоваться амнистией смогут лишь около 8% всех осужденных.

Следует отметить, что амнистия в Казахстане применялась и ранее — особенно накануне значимых государственных дат. За годы Независимости в рамках подобных акций на свободу выходили тысячи заключенных. Это позволяло не только снизить нагрузку на тюремную систему, но и уменьшить финансовую нагрузку на государственный бюджет. Кроме того, амнистия становилась возможностью дать второй шанс женщинам и несовершеннолетним.

По словам депутата Мажилиса Парламента Абзала Куспана, нынешняя амнистия по своим масштабам значительно превосходит все предыдущие и станет одним из наиболее значимых шагов в истории страны.

Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

— К каждому третьему, а возможно, и еще большему количеству осужденных будет применен данный акт амнистии. Приведу данные по последним четырем амнистиям: в 2006 году ко Дню Независимости под амнистию попали 5 579 человек, в 2012 году к 20-летию Независимости — 3 702 человека, в 2016 году к 25-летнему юбилею — 5 010 человек, а в 2021 году по случаю 30-летия Независимости — 2 470 человек. Теперь же амнистия затронет свыше 15 тысяч осужденных. Основное отличие нынешней амнистии заключается в том, что она охватывает существенно большее количество людей по сравнению с предыдущими, — отметил парламентарий.

В настоящее время первые лица, попавшие под амнистию, уже начали выходить на свободу. Количество амнистированных варьируется в зависимости от региона:

в Акмолинской области — 500 человек,

в Костанайской — 300,

в Актюбинской — 200,

в Туркестанской области и городе Шымкенте — 675,

в Восточно-Казахстанской области — 405,

в Карагандинской и Улытауской областях — около 700 человек.

Поддержка осужденных с тяжелыми заболеваниями

Профильное министерство также ставит перед собой цель снизить уровень смертности среди заключенных, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями. В этой связи планируется расширение перечня болезней, наличие которых дает основание для досрочного освобождения по состоянию здоровья.

Реализация комплексных изменений будет проходить поэтапно. В первую очередь будет обновлен порядок проведения медицинского освидетельствования осужденных, которые могут претендовать на досрочное освобождение. Затем будет пересмотрен и расширен список заболеваний, которые дают основания для освобождения. Уже сейчас в него включены: хронические заболевания почек, осложненные формы цирроза печени, а также тяжелые гормонозависимые заболевания легких.

— Эти изменения направлены на то, чтобы обеспечить возможность направления тяжело больных осужденных на рассмотрение вопроса об освобождении — то есть передать дело в специализированную медицинскую комиссию. Однако следует понимать, что окончательное решение об освобождении по состоянию здоровья, в соответствии с установленным перечнем заболеваний, принимает исключительно суд, — пояснил главный эксперт департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Еркин Боранкулов.

Главный вызов — повторные преступления

Ежегодно на свободу выходят около 10 тысяч граждан. Если прибавить к ним тех, кто освободился в этом году по амнистии, то общее число приближается к 15 тысячам человек. Адаптация такой социальной группы к жизни в обществе, обеспечение ее психологической и финансовой поддержкой — задача не из простых. Тем более что отношение к бывшим осужденным остается противоречивым: на рынке труда людей «из другого мира» все еще нередко отторгают.

В результате многие из тех, кто не находит ни поддержки общества, ни финансовых ресурсов, вновь идут на преступление. По некоторым данным, 33% заключенных — это рецидивисты, то есть люди, уже отбывавшие наказание ранее. Юрист Айгуль Орынбек в интервью СМИ причину этого видит в недостатках системы ресоциализации и проблеме безработицы.

— К сожалению, повторные преступления — это довольно распространенное явление в нашей статистике. Нет системы ресоциализации, нет рабочих мест, зато есть стигматизация. И даже если в паспорте нет отметки «судим», в сознании общества эта метка остается. Если человек, освобожденный по амнистии, остается без надзора, он с большой вероятностью вернется к прежней жизни, — пояснила специалист.

Коллаж: Kazinform

Как помогают вернуться к нормальной жизни

В последние годы государство предпринимает комплексные меры для устранения этих проблем. Реализуются инициативы по организации специальных учебных курсов, назначению финансовой помощи. Кроме того, в соответствии с законом «Об амнистии», местные исполнительные органы обязаны оказывать освобожденным гражданам социально-правовую поддержку. Это означает, что лица, отбывшие наказание, имеют право на получение помощи сразу после выхода на свободу — для этого достаточно обратиться в Центр мобильности труда по месту проживания.

— Освободившись, человек может сразу обратиться к нам и получить единовременное пособие в размере 15 месячных расчетных показателей. Если он работал в исправительном учреждении, то ему может быть назначена помощь сроком до 6 месяцев. Мы также предлагаем трудоустройство по имеющейся специальности, а в случае ее отсутствия — направляем на четырехмесячные профессиональные курсы, — рассказала специалист отдела по работе с социально уязвимыми слоями населения Центра трудовой мобильности Акшолпан Асанова.

Сегодня наблюдается рост числа неправительственных организаций, оказывающих бывшим заключенным психологическую и правовую помощь. Они проводят консультации в рамках адаптации и социализации. И пусть все это может выглядеть как формальность, для людей, вышедших из заключения, такая поддержка жизненно необходима.

Тем не менее говорить о том, что все освобожденные сразу остаются без внимания, преждевременно. Государство осуществляет надзор за ними через службу пробации и старается предоставить необходимую поддержку. Одно из направлений этой службы — постпенитенциарная пробация — призвано включать таких граждан в общественную жизнь. Сотрудники службы помогают людям, не знающим, с чего начать и куда идти, оказывая им социальную, правовую и психологическую помощь. Кроме того, они способствуют восстановлению документов, получению медицинской помощи и других базовых услуг.

Помимо финансовой и психологической поддержки, государство обязано обеспечить временным жильем лиц, не имеющих постоянного места жительства. Это также предусмотрено законом «Об амнистии». В этом контексте бездомным предоставляется жилье в центрах временного пребывания. Здесь обеспечены комфортные условия, тишина и безопасность, что позволяет человеку сосредоточиться на решении своих проблем.

Кадр из видео

В последние годы стала ощущаться нехватка подобных центров. После объявления об амнистии все чаще стали звучать тревожные вопросы: «Где разместить людей, оставшихся без крыши над головой?». Вскоре Министерство труда и социальной защиты населения издало приказ об увеличении числа временных учреждений, тем самым частично ответив на этот вызов.

Таким образом, число центров временного пребывания для лиц, освобожденных из мест лишения свободы и состоящих на учете в службе пробации, было увеличено. Согласно соответствующему нормативному документу, такие учреждения должны открываться в населенных пунктах с численностью более 50 тысяч человек — в районах, городах и сельских округах. Необходимость в открытии таких центров будет определяться местными исполнительными органами.

Будущее людей, освобождающихся накануне Дня Конституции, напрямую связано с тем, насколько результативно государство обеспечит их адаптацию к жизни на свободе. Специалисты отмечают важность укрепления системы ресоциализации: предоставления жилья, стабильной занятости и квалифицированной психологической помощи. От успешного решения этих задач зависит, станет ли амнистия 2025 года настоящим шансом на новый старт для освобожденных.