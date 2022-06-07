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    20:08, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Впереди огромная работа по реальной диверсификации экономики - Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что главными двигателями устойчивого развития Казахстана должны стать труд, знания и гражданская активность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Впереди огромная работа по реальной диверсификации экономики. Предстоит принять меры по развитию высокопродуктивного сельского хозяйства, мощной транспортно-логистической системы, повсеместно сформировать цифровую экосистему», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем обращении по результатам прошедшего референдума.

    По его словам, главными двигателями устойчивого развития нашей страны должны стать труд, знания и гражданская активность.

    «Только так мы сможем создать самодостаточный средний класс и эффективную экономику. Такая экономика будет нацелена на справедливое распределение доходов, создание качественных рабочих мест, неуклонное повышение уровня жизни и полноценную самореализацию всех граждан», - считает Президент.


    Теги:
    Общество Президент Казахстана Экономика СМИ Президент
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