В Париже стартовала трехдневная встреча казахов Европы

Сегодня в столице Франции стартовало важное мероприятие для казахской диаспоры — «Еуропа қазақтарының кездесуі» (Встреча казахов Европы), передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

Мероприятие организовано Посольством Республики Казахстан во Франции, НАО «Фонд Отандастар» и Казахско-французско-турецкой ассоциацией (AKFT) при поддержке акимата Кызылординской области.

Утром в посольстве Казахстана в Париже состоялась официальная церемония открытия встречи соотечественников и кандасов, проживающих в странах Европы.

В Париж прибыли делегаты из Великобритании, Германии, Нидерландов, Финляндии, Испании, Норвегии, Швейцарии, Франции, Чехии, Италии, Португалии, Польши, Швеции, Дании, Бельгии, Венгрии, Турции и Монголии.

В церемонии открытия выступили посол Казахстана во Франции Гульсара Арыстанкулова, заместитель акима Кызылординской области Ардак Зебешев, вице-президент НАО «Фонд Отандастар» Алибек Журкадам, заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Рашида Юксель, председатель Казахстанско-франко-турецкой ассоциации Реджеп Гюнай, а также руководитель проекта «Tildes KZ» Speaking Лариса Алдабергенова.

В своем выступлении посол Г.Арыстанкулова отметила, что встреча в Париже стала важной площадкой для укрепления духовного единства казахов, проживающих за рубежом. Она подчеркнула, что исторические корни казахского народа связаны с наследием Золотой Орды, а также отметила растущую роль Казахстана как надежного моста между Европой и Азией. Особое внимание было уделено тому, что именно родной язык, национальный дух и историческая память являются ключевыми ценностями, объединяющими всех казахов.

В рамках мероприятия НАО «Фонд Отандастар» провело круглый стол с участием руководителей и активистов казахских объединений. В ходе встречи вице-президент НАО «Фонд Отандастар» А. Журкадам представил информацию о деятельности организации и реализуемых проектах, призвав участников к активному участию в совместных инициативах. Также были обсуждены перспективные направления сотрудничества и будущие совместные проекты.

В культурной программе выступили артисты Кызылординской областной филармонии, а также была организована выставка изделий традиционного ремесленного искусства региона.

Встреча соотечественников продолжится в течение двух дней. В рамках программы в городе Гарж-ле-Гонесс будет проведен футбольный турнир среди молодежи казахской диаспоры в Европе, а также организованы культурные мероприятия и специальная программа, посвященная национальной культуре.

