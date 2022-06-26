26 Июня 2022 15:00

Возвратили 17 тыс. гектаров пастбищ в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области есть потребность в 3,1 млн гектаров пастбищ. В этом году планируется вернуть 1 млн 12 тыс. гектаров. Из них 405 тысяч га будут возвращены государству. Более 600 тыс. гектаров пастбищ предоставляются в общее пользование населения путем заключения меморандумов с владельцами пастбищ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

По сообщению управления земельных отношений Туркестанской области, в связи с новой инициативой возвращено 17 тыс. гектаров пастбищ.

Представители комиссии «Жер аманаты», созданной при партии Amanat, прибывшие с рабочим визитом в Туркестанскую область, ознакомились с состоянием пастбищного земельного вопроса в Ордабасинском районе. Секретарь партии Д. Карибек, депутаты Мажилиса Парламента РК Ж. Ашимжан, Е. Саиров, председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК - главный государственный инспектор по использованию и охране земель РК М. Темиржанов, исполнительный секретарь Туркестанского областного филиала партии Amanat, руководитель фракции Б. Тажибаев встретились с населением поселка Аксары. Во встрече также приняли участие руководители исполнительных органов Байдибекского, Отрарского, Толебийского районов, представители крестьянских хозяйств. Цель встречи озвучил член комиссии «Жер аманаты» депутат Мажилиса Е. Саиров.«Глава государства поручил справедливо решать земельные вопросы. В этом и заключается главный принцип нашей партии на сегодня. То есть земля должна быть в ведомстве населения. Члены комиссии в поисках ответа на вопрос, как будут распределять землю населению, начали объезжать населенные пункты. Если есть реальная и обоснованная проблема, определим, будет ли она решена через местный исполнительный орган или необходимо внести изменения в закон. Для рассмотрения проблем мы выезжаем не только сами, но и вместе с членами Правительства», - сказал депутат.Пастбищные угодья, прилегающие к селу Аксары сельского округа Тортколь, составляют 910 гектаров. Такая площадь не дает возможности местному населению заняться крестьянством.Выслушав жителей, представители комиссии отметили, что будет проведена работа по внесению изменений в законодательство.«Одна из проблем, которая ждет решения, - это земельные споры. Мы специально приехали к вам, чтобы выслушать ваши предложения. Если нужно изменить законы, то лучше это делать, прислушиваясь к требованиям населения. Этим должно заниматься не только правительство, но и партия. Целый месяц мы изучали законодательство. Теперь приступили к дифференциации вопросов в регионах. 285 тыс. га земель в вашем поселке будет сдано в общее пользование. Будут рассмотрены и другие вопросы по пастбищам», - сказал Д. Карибек.Новость о том, что при участии партии будут увеличены площади земель общего пользования во исполнении поручения Главы государства вызвала радость у сельского населения. Ведь для развития животноводства нужны земли.Представители республиканской комиссии, депутаты поддержали озвученные предложения, подчеркнув, что требование жителей является обоснованным. Партия изучает нарушения в земельных отношениях и принимает соответствующие решения.