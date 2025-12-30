Возвраты, багаж и стыковки: правила перевозок уточнили Air Astana и FlyArystan

Группа Air Astana информирует, что осуществляет перевозки в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами перевозки пассажиров авиакомпаний и международными нормами. При любом изменении статуса рейса авиакомпании уведомляют пассажиров об их правах через официальные каналы связи со ссылкой на официальные сайты, где подробно изложены условия перевозок. В случае задержки рейсов по вине авиакомпаний предоставляются напитки и питание, а также размещение в гостинице в установленные законодательством сроки.

— Изменение типа воздушного судна, расписания или времени вылета допускается правилами перевозок и является частью операционной деятельности. Пассажиры получают уведомления обо всех изменениях по контактным данным, указанным при бронировании, — подчеркнули в Группе Air Astana.

Пунктуальность авиакомпаний в 2025 году составляла в среднем около 80%, что является среднемировым показателем. Основными причинами задержки рейсов являются погодные условия, технические причины, ограничения аэропортов и воздушных судов, а также ротационные задержки из-за позднего прибытия самолетов. Главным приоритетом деятельности авиакомпаний является безопасность, поэтому авиакомпания строго следует всем предписаниям и даже возвращает самолеты в аэропорты вылета.

Во время покупки билетов на стыковочные рейсы, авиакомпании рекомендуют оформлять билеты на едином бланке. В этом случае, в соответствии с правилами перевозки, ответственность за доставку пассажира в конечный пункт назначения несет перевозчик. Если билеты оформлены на разных бланках, перевозчик несет ответственность только за задержку рейса согласно законодательству.

Air Astana и FlyArystan несут ответственность за перевозку зарегистрированного багажа и ручной клади в соответствии с законодательством Республики Казахстан и положениями Монреальской конвенции. Ответственность перевозчика наступает в случаях утраты, повреждения или задержки багажа, а также ручной клади, если ущерб произошёл по вине авиакомпании или её сотрудников. В этом случае авиакомпания выплачивает компенсации. Ручная кладь, находящаяся под личным контролем пассажира, находится под его ответственностью, за исключением случаев, когда вред причинен по вине перевозчика. Если пассажир хочет перевезти в багаже ценные вещи, они подлежат предварительному декларированию и страхованию. В связи с этим авиакомпании не рекомендуют провозить деньги, драгоценности и другие ценные вещи в зарегистрированном багаже.

— Возврат денежных средств и выплаты компенсаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями договора перевозки. Денежный возврат осуществляется тем же способом оплаты, который был использован при покупке билета, — отметили в Группе Air Astana.

Предоставление ваучеров или бонусных баллов программы Nomad Club носит исключительно добровольный характер и предлагается пассажирам как дополнительная опция на их выбор, а не в качестве обязательной формы компенсации.

Для связи с авиакомпанией Air Astana по вопросам качества услуг и выплаты компенсаций в случае задержки рейсов пассажиры могут обращаться в центр помощи по электронному адресу: help.airastana.com.

Для связи с FlyArystan необходимо обращаться сюда.

Ранее аэропорт Астаны сообщил о задержке и отмене авиарейсов из-за непогоды