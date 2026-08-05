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    Возврат активов: современный Центр МРТ заработал в районе Алтай Восточно-Казахстанской области

    Жители района Алтай получили доступ к современной МРТ-диагностике — здесь открылся новый Центр магнитно-резонансной томографии. Реализация проекта стала возможной благодаря средствам от возвращенных государству незаконно приобретенных активов. На создание объекта направлено 622,6 млн теңге, передает Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.

    современный Центр МРТ заработал в районе Алтай Восточно-Казахстанской области
    кадр из видео

    В районе Алтай не было собственного кабинета томографии. Для прохождения обследования жителям приходилось выезжать в областной центр, расположенный на расстоянии 175 км, что создавало серьезные трудности для пациентов пожилого возраста, лиц с инвалидностью и граждан, нуждающихся в экстренной диагностике.

    — Открытие нового Центра МРТ позволило обеспечить качественной и своевременной диагностической помощью более 50 тысяч жителей района и прилегающих населенных пунктов, — сообщает Генеральная прокуратура.

    В ведомстве отметили, что реализация подобных проектов способствует развитию системы здравоохранения, улучшению качества жизни граждан и обеспечивает прозрачное и эффективное использование средств, возвращенных государству.

    Здравоохранение Генпрокуратура ВКО Возврат активов Восточно-Казахстанская область Здоровье
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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