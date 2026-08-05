Возврат активов: современный Центр МРТ заработал в районе Алтай Восточно-Казахстанской области

Жители района Алтай получили доступ к современной МРТ-диагностике — здесь открылся новый Центр магнитно-резонансной томографии. Реализация проекта стала возможной благодаря средствам от возвращенных государству незаконно приобретенных активов. На создание объекта направлено 622,6 млн теңге, передает Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.

В районе Алтай не было собственного кабинета томографии. Для прохождения обследования жителям приходилось выезжать в областной центр, расположенный на расстоянии 175 км, что создавало серьезные трудности для пациентов пожилого возраста, лиц с инвалидностью и граждан, нуждающихся в экстренной диагностике.

— Открытие нового Центра МРТ позволило обеспечить качественной и своевременной диагностической помощью более 50 тысяч жителей района и прилегающих населенных пунктов, — сообщает Генеральная прокуратура.

В ведомстве отметили, что реализация подобных проектов способствует развитию системы здравоохранения, улучшению качества жизни граждан и обеспечивает прозрачное и эффективное использование средств, возвращенных государству.