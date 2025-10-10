Возвращенные активы: в селах Кызылординской области провели водопровод

Из них пять проектов приходятся на Казалинский район. Как сообщили в пресс-службе акимата района, в текущем году было начато строительство четырех объектов, направленных на обеспечение населения питьевой водой, а также одного медицинского учреждения.

— На подключение сел Сарбулак, Шили, Шакен и Шитубек к системе питьевого водоснабжения было выделено в общей сложности 1,5 миллиарда тенге из республиканского и областного бюджетов, а также за счет средств, возвращенных в государственную собственность. В настоящее время все строительные работы полностью завершены, — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что села Сарбулак, Шили и Шакен расположены на значительном расстоянии от районного центра. Ранее жители этих населенных пунктов добывали питьевую воду из родников, а жители села Шитубек и вовсе приносили воду из реки.



Кроме того, за счет возвращённых активов в районе ведется строительство инсультного и кардиологического центра на 42 койки при районной многопрофильной центральной больнице. Завершить строительство планируется до конца текущего года. Тогда же будет установлено оборудование для магнитно-резонансной томографии (МРТ) — вопрос, который был крайне важен для местных жителей. Благодаря этому пациенты с инсультом, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями смогут проходить диагностику и лечение на месте, без необходимости выезда в другие регионы.



А тем временем в селе Маржанбулак Актюбинской области завершено строительство новой врачебной амбулатории, также построенной за счет возвращенных активов.





