    07:32, 10 Октябрь 2025 | GMT +5

    Возвращенные активы: в селах Кызылординской области провели водопровод

    14 социальных проектов в сферах здравоохранения, образования, спорта и коммунальной инфраструктуры реализуются в Кызылординской области за счет средств, возвращенных государству в виде активов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    питьевая вода
    Фото: акимат Казалинского районы

    Из них пять проектов приходятся на Казалинский район. Как сообщили в пресс-службе акимата района, в текущем году было начато строительство четырех объектов, направленных на обеспечение населения питьевой водой, а также одного медицинского учреждения.

    — На подключение сел Сарбулак, Шили, Шакен и Шитубек к системе питьевого водоснабжения было выделено в общей сложности 1,5 миллиарда тенге из республиканского и областного бюджетов, а также за счет средств, возвращенных в государственную собственность. В настоящее время все строительные работы полностью завершены, — говорится в официальном сообщении.

    Отмечается, что села Сарбулак, Шили и Шакен расположены на значительном расстоянии от районного центра. Ранее жители этих населенных пунктов добывали питьевую воду из родников, а жители села Шитубек и вовсе приносили воду из реки.

    Кроме того, за счет возвращённых активов в районе ведется строительство инсультного и кардиологического центра на 42 койки при районной многопрофильной центральной больнице. Завершить строительство планируется до конца текущего года. Тогда же будет установлено оборудование для магнитно-резонансной томографии (МРТ) — вопрос, который был крайне важен для местных жителей. Благодаря этому пациенты с инсультом, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями смогут проходить диагностику и лечение на месте, без необходимости выезда в другие регионы.

    А тем временем в селе Маржанбулак Актюбинской области завершено строительство новой врачебной амбулатории, также построенной за счет возвращенных активов.


    Теги:
    Село Возврат активов Кызылординская область Вода
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
