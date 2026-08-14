Возвращенные активы направили на водоснабжение села в ЗКО

В селе Алгабас Теректинского района Западно-Казахстанской области более 200 абонентов получили доступ к централизованному водоснабжению. Проект реализован за счет возвращенных государству активов, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным ведомства, по поручению Главы государства возвращенные прокуратурой средства направляются на реализацию социально значимых проектов, призванных улучшить качество жизни населения.

Одним из таких проектов стало обеспечение централизованным водоснабжением села Алгабас.

На протяжении многих лет в населенном пункте отсутствовало централизованное водоснабжение. Жителям приходилось пользоваться водой из колодцев независимо от сезона и ее качества.

В 2025 году за счет возвращенных прокуратурой активов был реализован проект по строительству системы централизованного водоснабжения стоимостью 576,9 млн теңге.

В рамках проекта пробурены две водозаборные скважины и создана необходимая инженерная инфраструктура, обеспечивающая стабильное водоснабжение населенного пункта.

В результате более 200 абонентов получили доступ к качественной питьевой воде непосредственно в своих домах.

В прокуратуре подчеркнули, что проект является примером использования возвращенных государству активов для решения социально значимых вопросов и улучшения качества жизни населения.

Ранее сообщалось о том, что возвращенные активы направили на больницу, амбулаторию и водопровод в Жамбылской области.