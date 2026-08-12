Возвращенные активы направили на больницу, амбулаторию и водопровод в Жамбылской области

В Таласском районе Жамбылской области за счет возвращенных государству активов реализуются социально значимые проекты, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

В районе завершено строительство двух социальных объектов, еще один крупный проект реализуется в сфере здравоохранения.

В настоящее время проводится реконструкция центральной районной больницы Таласского района. Общая стоимость проекта составляет 2,6 млрд теңге, из которых 2,3 млрд теңге профинансированы за счет возвращенных активов.

После завершения работ планируется существенно обновить материально-техническую базу больницы. Ожидается, что это позволит повысить качество и доступность медицинской помощи для более чем 50 тысяч жителей района.

Кроме того, в селе Акколь введена в эксплуатацию новая врачебная амбулатория, рассчитанная на обслуживание 1 800 жителей. Теперь сельчане смогут получать первичную медицинскую помощь непосредственно в населенном пункте.

Еще один завершенный проект — строительство водопроводной сети в селе Карой Каратауского сельского округа. По данным прокуратуры, жители населенного пункта ждали централизованного водоснабжения на протяжении 90 лет.

Стоимость проекта составила около 1 млрд теңге. В результате доступ к качественной питьевой воде получили 230 жителей села.

В прокуратуре Жамбылской области отметили, что строительство объектов и целевое использование выделенных средств находятся на постоянном контроле.

Ранее сообщалось о том, что 13 социальных проектов реализовали в Павлодарской области за счет возвращенных государству средств.