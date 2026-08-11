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    13 социальных проектов реализовали в Павлодарской области за счет возвращенных государству средств

    В Павлодарской области за счет средств, возвращенных государству органами прокуратуры, реализовали 13 социально значимых проектов, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

    13 социальных проектов реализовали в Павлодарской области за счет возвращенных государству средств
    кадр из видео

    Средства направили на развитие системы водоснабжения и медицинской инфраструктуры.

    В частности, проведена реконструкция сетей водоснабжения в Аксу, построены водопроводы в селах Шоманколь и Шонай Баянаульского района, а также модернизирована система хозяйственно-питьевого водоснабжения в Павлодаре.

    Кроме того, в селе Ленино Иртышского района открыли врачебную амбулаторию, в селе Байет построили фельдшерско-акушерский пункт. Современные медицинские пункты появились также в селах Курколь, Мынкуль и Ивановка.

    Как отметили в прокуратуре, реализация проектов позволила повысить доступность медицинской помощи, улучшить обеспечение населения качественной питьевой водой и условия жизни жителей региона.

    Все объекты введены в эксплуатацию.

    Ранее сообщалось о том, что более трех тысяч жителей Алматы обеспечили водой за счет возвращенных активов.

    Возврат активов Регионы Казахстана Прокуратура Строительство Павлодарская область
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор