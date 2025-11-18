Возвращение воинского призыва в Иордании: парламент одобрил закон

Палата представителей Иордании в понедельник проголосовала за закон, возвращающий обязательную военную службу для мужчин с начала 2026 года.

Инициатива была объявлена наследным принцем Хусейном бин Абдаллой II в августе в рамках подхода, направленного на подготовку молодых иорданцев к служению и защите страны. После принятия нижней палатой документ должен быть одобрен Сенатом и направлен на утверждение королю.

Как сообщает иорданское агентство Petra, депутаты «в подавляющем большинстве» поддержали поправки к закону о национальной и резервной службе. На заседании присутствовал премьер-министр Джафар Хассан, отметивший, что закон «станет одним из приоритетов правительства в ближайший период» и должен быть введен в действие в начале февраля.

Представитель правительства Иордании Мохаммед аль-Момани ранее заявлял, что программа призыва рассчитана на набор около 6 тыс. призывников, которым к февралю 2026 года исполнится 18 лет. По его словам, наказание за неявку на службу составит от трех месяцев до одного года лишения свободы. В дальнейшем правительство планирует ежегодно призывать до 10 тыс. человек.

Иордания прекратила обязательную военную службу в 1991 году, за три года до подписания мирного договора с Израилем. Аль-Момани подчеркнул, что решение о возвращении призыва не связано с заявлениями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о концепции «Большого Израиля», охватывающей территории, включающие не только Палестину, но также части Иордании, Ливана и Сирии.

Ранее мы сообщали о подробностях возвращения обязательной воинской службы в Иордании.