Возвращение Пола Маккартни: объявлены даты тура

Сэр Пол Маккартни объявил даты своего первого тура по Великобритании с 2018 года, в рамках которого он выступит в Манчестере и Лондоне в декабре этого года, передает агентство Kazinform.

Эти концерты ознаменовали британский этап его турне Got Back, в котором представлены обширные сет-листы из его знаменитого репертуара, в том числе «Love Me Do» The Beatles, «Band On The Run» группы Wings и сольные хиты, такие как «Coming Up» и «Dance Tonight». Турне, начавшееся в апреле 2022 года, уже собрало более 200 миллионов долларов.

Выражая свой энтузиазм, Маккартни сказал, что он «взволнован тем, что заканчивает свой гастрольный год дома», и с нетерпением ждет «особых ощущений» от выступления на родной земле. «Давайте начнем веселиться. Не могу дождаться встречи с вами», — добавил он.

81-летний музыкант выступит в Манчестере на Co-op Live Arena 14 и 15 декабря, а затем в Лондоне на O2 Arena 18 и 19 декабря. Кроме того, Маккартни объявил даты выступлений в Париже и Мадриде.

Эти концерты в Великобритании станут для него первыми с тех пор, как в 2022 году он стал хедлайнером Glastonbury, где он выступил с эмоциональным трехчасовым сетом, в котором приняли участие Брюс Спрингстин и Дэйв Грол. Во время этого выступления он исполнил классические хиты, спел виртуальный дуэт с Джоном Ленноном, сыграл на гавайской гитаре Джорджа Харрисона песню «Something» и завершил выступление эффектным исполнением «Live And Let Die».

Анонс турне вызвал большой ажиотаж среди поклонников, которым не терпелось увидеть, как легендарный музыкант вновь представит свой знаменитый репертуар на сцене.

