Возведены стены первого дома в Мактааральском районе

МАКТААРАЛЬСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В селе Оргебас Жанажолского сельского округа Мактааральского района построены стены первого дома и начата закладка фундамента трех строений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

По словам акима сельского округа Молдабека Битемирова, в общей сложности в населенном пункте находится 189 домов. из них 138 владельцам со стороны Правительства перечислено 50% от общей суммы 17 млн тенге, что составляет 8,5 млн тенге.

В настоящее время здесь ведется подготовка к сносу 162 домов и к строительству 45 новых. В одном из строящихся домов уже поднимают стены. Одним из первых начали строительство своего жилья в селе - Камал Сапаров. На сегодня уже успели частично поднять стену дома.

«Спасибо нашему Правительству, что из обещанных 17 млн тенге, мы уже получили 8,5 млн тенге. На эти средства закупили строительные материалы и начали работу. Нам оказывается повсеместная помощь. Только сейчас нам нужны строители. Мы готовы согласовать оплату с рабочими и было бы хорошо взять на работу местных строителей», - говорит Камал Сапаров.

Кроме того, здесь продолжаются работы по очистке села от мусора, сноса разрушенных домов, уборке территорий. В них задействовано 175 человек и 6 единиц спецтехники.

Напомним, после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению пяти населенных пунктов в этом районе. В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация.

Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступило к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане. Каждый из них получит по 100 тысяч тенге из республиканского бюджета.