Возведение аквапарка в Павлодаре затянулось на 7 лет

Идею возвести аквапарк в Павлодаре озвучили еще в 2018 году. Тогда определили участок на территории Горсада по улице Естая. Горожане выразили недовольство тому, что под бизнес-объект придется вырубить деревья в парке, да и в целом, расставаться с территорией зоны отдыха не хотели.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

Строительство все же было начато. Довольно быстро появился овальный купол будущего аквапарка, который впоследствии стал символом павлодарского долгостроя. На сегодняшний день внутри фактически ничего нет. Виднеются разве что некоторые залитые бетоном элементы, которые, вероятнее всего, должны стать бассейнами.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

Инвесторы со своей стороны не унывают. По задумке в аквапарке предусмотрены зоны водных аттракционов, ресторан, фудкортзона, сауны и спа. Территория довольно-таки масштабная. Но пока все это лишь на эскизном проекте.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

- Концепция внутренней отделки предлагает познакомить посетителей с миром океана. Допустим, центральная часть лобби будет украшена статуей кита. Стены и потолки имеют волнистые формы с фигурками морских обитателей. Стойка ресепшена имеет форму морской раковины, - рассказал представитель инвестора на презентации проекта будущего аквапарка.

Павлодарцы, тем временем, за столько лет ожидания завершения проекта уже стали опасаться, что территория Горсада может сократиться. Кроме того, по городу распространяется информация, что для парковки места у аквапарка не осталось.

Как выяснилось, главная проблема павлодарского долгостроя действительно в отсутствии места для автомобилей. Если ее не сделать, то объект просто не смогут ввести в эксплуатацию. Таковы нормы. Обсуждение велось долго и решение удалось найти лишь сейчас. Аким Павлодарской области рассказал, что парковка в любом случае будет, но трогать территорию парка ни в коем случае не станут. Просто ставить машины посетители будут в несколько этажей.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

- Изначально, конечно, можно было выбрать другое место, где можно разместить (аквапарк, - прим. авт.), условно, в микрорайоне «Достык», где есть парковка. Но почему-то в свое время выбрали это место. Теперь же его не перенесешь, это невозможно сделать. Поэтому мы вынуждены были идти, искать варианты размещения парковки, ну и вышли к тому, что парковка будет вертикальной, - ответил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

На парковке будет размещено более 400 мест и теперь называют новые сроки завершения строительства. В сентябре 2026 года надеются, что аквапарк начнет принимать посетителей.

Напомним, ранее мы рассказывали о строительстве моста в Павлодаре, который должен выдержать дожди, жару и морозы.