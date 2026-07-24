Возросло число жертв наводнений в индийском штате Ассам

По данным властей, от стихии пострадали более 720 тысяч человек, десятки жителей числятся пропавшими без вести, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

Число погибших в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в северо-восточном индийском штате Ассам возросло до 47 человек.

Как сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий штата Ассам (ASDMA), в районах Сивасагар и Чарайдео погибли еще шесть человек.

Согласно последнему отчету ASDMA, наводнения затронули 721 тысячу человек в 13 районах штата. Около 24 тысяч человек были размещены во временных пунктах эвакуации.

Главный министр штата Ассам Химанта Бисва Сарма сообщил, что судьба 70–80 человек до сих пор остается неизвестной, предупредив, что число погибших может увеличиться.

Сезон муссонных дождей, который продолжается в Южной Азии с июня по сентябрь, ежегодно становится причиной масштабных наводнений и других стихийных бедствий в Индии, Пакистане и других странах региона.

Ранее сообщалось, что что все экстренные службы продолжают работу в районах, пострадавших от беспрецедентного паводка, вызванного сильными ливнями в соседних холмистых районах и обильными осадками.