Наводнения в Индии унесли жизни 41 человека, тысячи остаются в пунктах эвакуации

В индийском штате Ассам продолжаются масштабные наводнения. Погиб 41 человек, более 650 тыс. жителей пострадали, десятки тысяч эвакуированы, передает Kazinform со ссылкой на Белта .

Сообщается, что все экстренные службы продолжают работу в районах, пострадавших от беспрецедентного паводка, вызванного сильными ливнями в соседних холмистых районах и обильными осадками.

Власти организовали доставку продуктов питания, питьевой воды, медикаментов и средств гигиены, а также продолжают спасательные операции. В них задействованы подразделения армии, военно-воздушных сил и других служб. Для доставки предметов первой необходимости жителям населенных пунктов, оказавшихся отрезанными от внешнего мира, используются беспилотники.

В десяти округах развернуты 487 лагерей временного размещения и пунктов выдачи гуманитарной помощи. В них находятся 24 418 эвакуированных жителей.

Метеорологический департамент Индии объявил предупреждение на ближайшие четыре дня в связи с ожидаемыми грозами, молниями и сильными дождями. По данным синоптиков, уровень воды во многих реках региона уже превысил опасные отметки.

Ранее сообщалось о 31 погибшем в результате наводнений в Индии.