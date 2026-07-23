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    Наводнения в Индии унесли жизни 41 человека, тысячи остаются в пунктах эвакуации

    В индийском штате Ассам продолжаются масштабные наводнения. Погиб 41 человек, более 650 тыс. жителей пострадали, десятки тысяч эвакуированы, передает Kazinform со ссылкой на Белта.

    Число жертв наводнений в Индии выросло до 31 человека
    Фото: Anadolu

    Сообщается, что все экстренные службы продолжают работу в районах, пострадавших от беспрецедентного паводка, вызванного сильными ливнями в соседних холмистых районах и обильными осадками.

    Власти организовали доставку продуктов питания, питьевой воды, медикаментов и средств гигиены, а также продолжают спасательные операции. В них задействованы подразделения армии, военно-воздушных сил и других служб. Для доставки предметов первой необходимости жителям населенных пунктов, оказавшихся отрезанными от внешнего мира, используются беспилотники.

    В десяти округах развернуты 487 лагерей временного размещения и пунктов выдачи гуманитарной помощи. В них находятся 24 418 эвакуированных жителей.

    Метеорологический департамент Индии объявил предупреждение на ближайшие четыре дня в связи с ожидаемыми грозами, молниями и сильными дождями. По данным синоптиков, уровень воды во многих реках региона уже превысил опасные отметки.

    Ранее сообщалось о 31 погибшем в результате наводнений в Индии.

    Наводнение В мире Индия Мировые новости
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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