Возрастающую роль Среднего коридора обсудили в Европарламенте

Мероприятие было посвящено стратегическому развитию транспортных связей между Европой и Центральной Азией и растущему значению Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, широко известного также как Средний коридор) в глобальной логистике.

С приветственным словом выступил депутат Европейского Парламента, председатель Комитета по правовым вопросам Ильхан Кючук. Он заявил, что в основе прогресса, наблюдаемого в укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и Евросоюзом также находится и активное развитие Среднего коридора. По его словам, «это — гораздо больше, чем просто транспортное сообщение между Европой и Азией. Это — коридор возможностей, мост стабильности и более того — символ стратегической автономии и общего процветания».

В качестве основного спикера мероприятия выступила председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан Айгуль Куспан. Она подчеркнула, что развитие транспортной взаимосвязанности является одним из приоритетных направлений сотрудничества Казахстана с Евросоюзом, а «Средний коридор» превращается в стратегический мост Евразии. По ее словам, юбилей десятилетия расширенного партнерства и сотрудничества «Казахстан — ЕС» демонстрирует устойчивость и глубину взаимодействия.

По заявлению депутата Мажилиса, Казахстан, исторически располагаясь на Великом шелковом пути, сегодня формирует его современную высокотехнологичную версию.

— Страна стала ключевым транзитным узлом между Европой и Азией: через ее территорию проходит более 85% сухопутных грузов по оси Восток — Запад. Казахстан инвестировал 35 млрд. долларов в транспортную инфраструктуру за последнее десятилетие и планирует вложить еще 15 млрд долларов до 2030 года, — пояснила она.

А. Куспан также обратила внимание на позитивные изменения в Южном Кавказе, которые открывают новые возможности для регионального сотрудничества. Она отметила, что решение Азербайджана снять ограничения на транзит уже позволило осуществить первые поставки казахстанского зерна в Армению, назвав это примером того, как «транспортная логистика может укреплять доверие, стабильность и мир».

Постоянный представитель Казахстана при Евросоюзе Роман Василенко подчеркнул, что взаимодействие между Астаной и Брюсселем еще более усилилось спустя 10 лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским Союзом. Он заявил, что заинтересованность европейской стороны в развитии надежных и диверсифицированных торговых маршрутов полностью соответствует долгосрочной стратегии Казахстана, нацеленной на укрепление роли нашей страны в качестве ключевого хаба, связующего континенты.

По итогам дискуссии участники подтвердили общее мнение о том, что Средний коридор является одним из ключевых элементов будущей модели евразийской взаимосвязанности. Благодаря активной позиции Казахстана и расширению международного сотрудничества, усиливается роль маршрута в качестве стратегической транспортной артерии, обеспечивающей устойчивость цепочек поставок и создающей новые возможности для экономического роста.

Ранее сообщалось о том, что Соглашению о расширенном партнерстве Казахстана и ЕС исполнилось 10 лет.