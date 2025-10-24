Соглашению о расширенном партнерстве Казахстана и ЕС — 10 лет

— Госпожа Принчи, в этом году исполняется 10 лет Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом. Как Вы оцениваете текущее политическое и экономическое взаимодействие, а также парламентское сотрудничество между сторонами?

— Искренне приветствую 10-ю годовщину Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Казахстаном, которое является основополагающим принципом двусторонних отношений.

Это Соглашение способствовало укреплению рамок открытого, прозрачного и конструктивного политического диалога, позволяя совместными усилиями решать такие актуальные вопросы, как устойчивое развитие, региональная безопасность, борьба с изменением климата и содействие справедливой и ответственной торговле.

Экономическое сотрудничество значительно развилось между Евросоюзом и Казахстаном, создав возможности для инвестиций, обмена технологиями и совместного роста.

Европейский парламент также подчеркивает важность парламентского сотрудничества, которое зарекомендовало себя как важнейший инструмент содействия прямому диалогу между избранными представителями, укрепления взаимопонимания и обмена передовым демократическим опытом.

Крайне важно, чтобы это сотрудничество продолжало основываться на таких неотъемлемых общих ценностях, как защита прав человека, прозрачность и борьба с коррупцией. Только благодаря постоянному диалогу и общей приверженности этим принципам станет возможным дальнейшее укрепление отношений и содействие построению будущего процветания и стабильности в отношениях с Европейским союзом.

— Что бы Вы сказали о политических и конституционных реформах в Казахстане? Как Вы оцениваете планы страны по переходу к однопалатному парламенту в 2027 году?

— Предложение о переходе к однопалатному парламенту представляет собой важный шаг в процессе политической модернизации Казахстана.

Принципиально важно, чтобы эти изменения осуществлялись посредством инклюзивного и прозрачного диалога с участием всех заинтересованных сторон и гарантией того, что реформы действительно укрепят демократию, представительство и права человека.

Европейский парламент с пристальным вниманием и интересом наблюдает за процессами политических и конституционных реформ, происходящими в Казахстане, признавая, что эти изменения представляют собой важную возможность для укрепления демократических институтов страны и улучшения политического участия граждан.

Также крайне важно, чтобы любые институциональные изменения сопровождались конкретными мерами по укреплению верховенства права, обеспечению независимости судебной системы и полной защите прав человека и основных свобод. Прозрачность процессов принятия решений и борьба с коррупцией являются важнейшими элементами обеспечения прочной и авторитетной демократии.

— 25 октября Казахстан отметит 35-летие Декларации о государственном суверенитете. Что бы Вы пожелали народу Казахстана в этот день?

В связи с 35-летием Декларации о суверенитете Казахстана я хотела бы выразить свои искренние поздравления и наилучшие пожелания казахстанскому народу.

Это торжественный момент размышлений о пути к самоопределению, государственному строительству и продвижению демократического суверенитета.

Европейский парламент надеется, что Казахстан продолжит укреплять свои демократические институты, неизменно ставя во главу угла соблюдение прав человека, защиту основных свобод и содействие активному участию граждан в общественной жизни. Крайне важно, чтобы путь к более открытому и прозрачному обществу сопровождался неизменной приверженностью борьбе со всеми формами нетерпимости, защите большей свободы и инклюзивности.

Более того, Европейский парламент призывает Казахстан укреплять международное и региональное сотрудничество, признавая ценность партнерства с Европейским союзом как рычага устойчивого развития, социального прогресса, стабильности, полного уважения ценностей демократии, солидарности и верховенства права.

Ранее сообщалось, что Казахстан и ЕС нацелены на дальнейшее расширение стратегического партнерства.