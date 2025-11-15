Возраст участия в скринингах увеличен до 76 лет — Минздрав РК

— Изменения направлены на повышение эффективности раннего выявления заболеваний и расширение охвата населения. Внедрены исследования с доказательной эффективностью, включая: ЛПНП (низкоплотные липопротеины), триглицериды, гликированный гемоглобин. Возраст участия в скринингах увеличен до 76 лет, что позволяет вовлечь больше людей старшего возраста в профилактические программы, — говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что исключены необоснованные консультации узких специалистов. Если результаты исследований в норме, скрининг может быть завершен медицинской сестрой — без направления к другим специалистам.



Для профилактики нарушений мозгового кровообращения в ОСМС внедрен новый скрининг для мужчин 50+: УЗИ брахиоцефальных сосудов 1 раз в два года.

— С сентября все этапы онкоскринингов стали доступны в рамках ГОБМП, что упрощает прохождение обследования и снижает финансовую нагрузку на население. Обновленные стандарты делают скрининги более точными, современными и удобными для пациентов, — подчеркивают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что теперь записывать казахстанцев на томографию будут через Единый координационный центр.