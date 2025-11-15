РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:24, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Возраст участия в скринингах увеличен до 76 лет — Минздрав РК

    В Казахстане обновлены программы скрининга здоровья, передает Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.

    медосвидетельствование, скрининг
    Фото: Freepik

    — Изменения направлены на повышение эффективности раннего выявления заболеваний и расширение охвата населения. Внедрены исследования с доказательной эффективностью, включая: ЛПНП (низкоплотные липопротеины), триглицериды, гликированный гемоглобин. Возраст участия в скринингах увеличен до 76 лет, что позволяет вовлечь больше людей старшего возраста в профилактические программы, — говорится в сообщении.

    В Минздраве отмечают, что исключены необоснованные консультации узких специалистов. Если результаты исследований в норме, скрининг может быть завершен медицинской сестрой — без направления к другим специалистам.

    Для профилактики нарушений мозгового кровообращения в ОСМС внедрен новый скрининг для мужчин 50+: УЗИ брахиоцефальных сосудов 1 раз в два года.

    — С сентября все этапы онкоскринингов стали доступны в рамках ГОБМП, что упрощает прохождение обследования и снижает финансовую нагрузку на население. Обновленные стандарты делают скрининги более точными, современными и удобными для пациентов, — подчеркивают в ведомстве. 

    Ранее сообщалось, что теперь записывать казахстанцев на томографию будут через Единый координационный центр. 

    Теги:
    Здравоохранение Казахстанцы Здоровье Минздрав РК
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают