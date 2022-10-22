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Возобновлено строительство развязки на выезде из ЖК «Асыл Арман» близ Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
22 Октября 2022, 16:18
Возобновлено строительство развязки на выезде из ЖК «Асыл Арман» близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Возобновлено строительство автомобильного подъездного пути - второй транспортной развязки на выезде из жилого комплекса «Асыл Арман», который расположен недалеко от рынка «Алтын Орда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работы на объекте «Асыл Арман» были временно приостановлены в связи с ненадлежащей работой подрядной организации. На сегодняшний день контракт с предыдущим подрядчиком расторгнут. Проведена повторная государственная экспертиза, объявлена новая подрядная организация. На сегодняшний день все строительно-монтажные работы на объекте возобновлены. По проекту выполнено более 50% работ. Продолжается строительство эстакады по типу «труба». Ведутся работы по армированию МПС-1, МПС-2 и заготовке необходимых материалов для армирования пролетного строения и закладных деталей, а также установке бортовых камней и устройства СВСУ», - отметил председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Мейрхат Касымбаев.

В феврале этого года сообщалось, что жители жилого комплекса «Асыл Арман» близ рынка «Алтын Орда» испытывают трудности с выездом в сторону Алматы. Чтобы устранить эту проблему разработали отдельный проект для строительства транспортной развязки по типу «труба» (км 18+700) и дополнительного надземного пешеходного моста на повороте проспекта Райымбека (км 19+860). С 2020 года начаты строительно-монтажные работы по проекту. Общая протяженность транспортной развязки составляет 264 метра с подходами.


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