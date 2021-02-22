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    15:34, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Возобновилось строительство парка на месте бывшего депо в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на месте бывшего трамвайного депо возобновилось строительство «Depo Evolution Park». Это тематический парк общественного досуга, направленный на досуг креативной молодежи. Об этом сообщили в управлении комфортной городской среды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ​В рамках разработанной концепции планируется организация многофункционального открытого пространства, это арт-мастерские и лаборатории, производственные мастерские, учебные классы, шоурумы, ремесленные студии, кино-лекционный зал, художественные студии, детский центр, коворкинг, библиотека, читальный зал и многое другое для создания креативной индустрии для жителей города.

    ​Кроме того, будет обеспечена необходимая инфраструктура, а именно экстрим-парк, парк искусств, воркаут и спортивные площадки, танцевальные площадки, амфитеатр и молодежный лофт-центр.

    Данный проект был выбран на заседании Общественного совета города Алматы, за счет более устойчивой финансовой модели реализации. Аналогичные проекты существуют в Нью-Йорке (парк «Хай-Лайн»), Париже (набережная левого берега Сены), Москве (дизайн - завод Флакон) и других городах.

    «Строительство жилья, бизнес объектов (гостиницы, рестораны и т.д.) не предусматривается», - уточнили в управлении.

    Сообщается, что ранее реализация проекта прорабатывалась совместно с инвесторами в рамках государственно-частного партнерства. В целях сохранения концепции центра и с учетом мнения общественности принято решение о продолжении реализации проекта за счет бюджетных средств, в рамках ранее разработанной проектно-сметной документации.

    Строительство Depo Evolution Park планируют завершить в конце 2021 года. Отвечает за него АО «НСК Астана Курылыс». Стоимость проекта – 2,5 млрд тенге.

    Напомним, в феврале прошлого года сообщалось о временном приостановлении проекта строительства молодежного центра Depo Evolution Park. Работы по реконструкции зданий и сооружений Depo Evolution по договору должны завершиться в 2021 году. По планам на этом месте будет создан хаб для креативной молодежи.


    Теги:
    Инфраструктурные проекты Инвестпроекты Строительство Алматы Молодежь Благоустройство
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