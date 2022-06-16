Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Возникнет новая модель управления страной – Касым-Жомарт Токаев
16 Июня 2022 15:01

Возникнет новая модель управления страной – Касым-Жомарт Токаев

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ - Поправки в Конституцию знаменуют изменение политической системы государства. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Национального курултая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу поздравить всех вас с открытием Национального курултая. Мы встречаемся сегодня впервые после всенародного референдума. Как известно, 5 июня наш народ сделал исторический выбор. Референдум по поправкам в Конституцию состоялся. Наши граждане приняли активное участие в голосовании. Они ходили на участки с семьей и детьми и показали, что им небезразлично будущее страны. Показали свое стремление к всесторонней модернизации и реальным переменам. Продемонстрировали, что надеятся и верят в наше светлое будущее. Наша страна ясно дала понять, что готова идти вперед с нерушимым единством», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что большинство поддержали его инициативу о внесении изменений в Конституцию.

«Хочу поблагодарить всех граждан, принявших участие в голосовании. Так начался новый исторический этап развития страны. Поправки в Конституцию знаменуют изменение политической системы государства. Возникнет новая модель управления страной. То есть, мы уже начали строить Вторую республику», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


Автор:
Корреспондент
Читайте также
Верю, что Национальный курултай оправдает надежды народа – Президент РК
Президент Казахстана: Мы возродили имя священной земли Улытау
Выбор Улытау для проведения курултая объяснил Глава государства
Мы возродили традицию созыва курултая - Касым-Жомарт Токаев
Президент - о переименовании государства: Я думаю, что это неправильно
Национальный курултай стартовал в Улытау
Около $10 млн направят на модернизацию завода в Жезказгане
Глава государства ознакомился с перспективами развития Улытауской области

Лента новостей

Архив