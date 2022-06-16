16 Июня 2022 15:01

Возникнет новая модель управления страной – Касым-Жомарт Токаев

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ - Поправки в Конституцию знаменуют изменение политической системы государства. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Национального курултая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу поздравить всех вас с открытием Национального курултая. Мы встречаемся сегодня впервые после всенародного референдума. Как известно, 5 июня наш народ сделал исторический выбор. Референдум по поправкам в Конституцию состоялся. Наши граждане приняли активное участие в голосовании. Они ходили на участки с семьей и детьми и показали, что им небезразлично будущее страны. Показали свое стремление к всесторонней модернизации и реальным переменам. Продемонстрировали, что надеятся и верят в наше светлое будущее. Наша страна ясно дала понять, что готова идти вперед с нерушимым единством», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что большинство поддержали его инициативу о внесении изменений в Конституцию.

«Хочу поблагодарить всех граждан, принявших участие в голосовании. Так начался новый исторический этап развития страны. Поправки в Конституцию знаменуют изменение политической системы государства. Возникнет новая модель управления страной. То есть, мы уже начали строить Вторую республику», - добавил Касым-Жомарт Токаев.