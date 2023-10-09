Возмущалась только одна женщина – МИД РК об отмененном рейсе из Израиля

- Ситуация достаточно серьёзная и сложная. Выражала своё недовольство только одна женщина, она уже улетела вчера оттуда. Остальные граждане спокойно ожидают и находятся в контакте с оператором Air Astana. В этот чат, который был создан нашим посольством, был включён сотрудник авиакомпании, - сказал Айбек Смаидяров на брифинге в МИД.

По его словам, по данным Air Astana, более десятка наших граждан перебронировали билеты.

- Трое ещё не определились, куда они полетят. Некоторые решили переждать ситуацию. Ситуация неоднозначная, опираться на мнение только одного лишь человека - неправильно. В основном, ситуация под контролем с первого же дня. Единственное, как я отметил, на консульский учёт наши граждане не встают. На их поиск уходит достаточно много времени. На обзвон наших студентов ушёл весь день, они не встали на учёт, - добавил спикер.