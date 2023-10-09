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    13:29, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Возмущалась только одна женщина – МИД РК об отмененном рейсе из Израиля

    Израиль рейсы
    Фото: Шыгырбаев Максат/Kazinform

    Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию с отмененным рейсом Air Astana из Израиля, передает корреспондент агентства Kazinform.

     - Ситуация достаточно серьёзная и сложная. Выражала своё недовольство только одна женщина, она уже улетела вчера оттуда. Остальные граждане спокойно ожидают и находятся в контакте с оператором Air Astana. В этот чат, который был создан нашим посольством, был включён сотрудник авиакомпании, - сказал Айбек Смаидяров на брифинге в МИД.

    По его словам, по данным Air Astana, более десятка наших граждан перебронировали билеты.

    - Трое ещё не определились, куда они полетят. Некоторые решили переждать ситуацию. Ситуация неоднозначная, опираться на мнение только одного лишь человека - неправильно. В основном, ситуация под контролем с первого же дня. Единственное, как я отметил, на консульский учёт наши граждане не встают. На их поиск уходит достаточно много времени. На обзвон наших студентов ушёл весь день, они не встали на учёт, - добавил спикер.

     

    Теги:
    Самолет Авиация Ближний Восток МИД РК Израиль
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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