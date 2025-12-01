Возле рынка «Авто-Нур» в Шымкенте меняют схему движения

С 22 декабря в Шымкенте изменится организация дорожного движения в районе рынка «Авто-Нур». Нововведения затронут один из наиболее загруженных участков города. По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, новая схема направлена на повышение пропускной способности улиц и снижение количества пробок, особенно в часы пик.

Как сообщили в акимате, обсуждение вопроса началось 9 декабря. Тогда в социальных сетях была опубликована схема оптимизации дорожного движения, разработанная с учетом высокой транспортной нагрузки и регулярных заторов в районе рынка.

По итогам общественного обсуждения большинство его участников поддержали предложение организовать одностороннее движение на улицах Макталы и Землячки. По мнению жителей и экспертов, это позволит сделать движение более упорядоченным, предсказуемым и безопасным.

После анализа поступивших предложений управление административной полиции Шымкента провело дополнительное обследование улично-дорожной сети. По его результатам в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог было направлено предписание на установку и замену необходимых дорожных знаков.

— С 22 декабря 2025 года движение транспорта на улицах Макталы и Землячки будет официально переведено на одностороннее в соответствии с утвержденной схемой. Водителей просим заранее учитывать изменения при планировании маршрутов и внимательно следить за дорожными знаками, — сообщили в профильном управлении.

