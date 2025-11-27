Вернут ли улицам Дулати и Казыбек би прежнее движение в Шымкенте

Улицы Дулати и Казыбек би были переведены на новую схему движения в 2023 году из-за строительства транспортной развязки на пересечении улицы Рыскулова и проспекта Кунаева.

Тогда это решение позиционировалось как временная мера. Однако, несмотря на завершение работ, движение так и не вернулось к прежнему формату, что вызывает вопросы у шымкентцев.

Особенно напряженная ситуация, по словам водителей, складывается на улице Казыбек би. На одном ее участке движение организовано по трем полосам в одном направлении, тогда как встречная сторона располагает только одной.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

Из-за узкого проезда, припаркованных автомобилей и периодических ремонтных работ автомобили нередко вынуждены выезжать на встречную полосу, создавая риск аварий.

Видео горожан подтверждают, что на ряде отрезков движение буквально «схлопывается» в бутылочное горлышко.

Чтобы понять логику принятых решений и перспективы возможного изменения схемы, корреспонденты Kazinform направили запрос в городское управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

В ведомстве пояснили, что новая схема была внедрена в период строительства развязки, для обеспечения безопасного и непрерывного движения транспорта.

— На период строительства транспортной развязки на пересечении проспекта Кунаева и улицы Рыскулова была организована временная схема движения по улицам Дулати и Казыбек би, — сообщили в управлении.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

При этом, как подчеркнули в ведомстве, схема была согласована с управлением административной полиции и по итогам строительства менять ее не будут.

— После завершении строительных работ и ввода развязки в эксплуатацию, с учетом сформировавшегося транспортного потока и удобства для участников дорожного движения, совместно с управлением административной полиции Шымкента принято решение сохранить действующую схему движения по улицам Дулати и Казыбек би на постоянной основе, — добавили в ведомстве.

Фото: Kazinform

Как организовано движение сегодня

Улица Дулати

От проспекта Тауке хана до улицы Рыскулова — одностороннее движение для автомобилей и автобусов.

От улицы Иляева до проспекта Тауке хана — двустороннее движение.

Улица Казыбек би

От улицы Рыскулова до проспекта Тауке хана — три полосы в одном направлении. В обратную сторону — одна полоса для автобусов и автомобилей.

От проспекта Тауке хана до площади Ордабасы — двустороннее движение.

Ранее поднимался вопрос о расширении трассы Туркестан–Кентау до четырех полос. Действующая двухполосная дорога не справляется с транспортной нагрузкой. С начала года произошло пять ДТП, в которых погибли 11 человек.