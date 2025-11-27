РУ
    Вернут ли улицам Дулати и Казыбек би прежнее движение в Шымкенте

    Жители все чаще жалуются на пробки, хаотичную парковку и вынужденный выезд автомобилей на встречную полосу. По словам горожан, движение на отдельных участках улиц Дулати и Казыбек би стало небезопасным и неудобным, особенно в часы пик, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    Улицы Дулати и Казыбек би были переведены на новую схему движения в 2023 году из-за строительства транспортной развязки на пересечении улицы Рыскулова и проспекта Кунаева.

    Тогда это решение позиционировалось как временная мера. Однако, несмотря на завершение работ, движение так и не вернулось к прежнему формату, что вызывает вопросы у шымкентцев.

    Особенно напряженная ситуация, по словам водителей, складывается на улице Казыбек би. На одном ее участке движение организовано по трем полосам в одном направлении, тогда как встречная сторона располагает только одной.

    казыбек би
    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    Из-за узкого проезда, припаркованных автомобилей и периодических ремонтных работ автомобили нередко вынуждены выезжать на встречную полосу, создавая риск аварий.

    Видео горожан подтверждают, что на ряде отрезков движение буквально «схлопывается» в бутылочное горлышко.

    Чтобы понять логику принятых решений и перспективы возможного изменения схемы, корреспонденты Kazinform направили запрос в городское управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

    В ведомстве пояснили, что новая схема была внедрена в период строительства развязки, для обеспечения безопасного и непрерывного движения транспорта.

    — На период строительства транспортной развязки на пересечении проспекта Кунаева и улицы Рыскулова была организована временная схема движения по улицам Дулати и Казыбек би, — сообщили в управлении.

    а
    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    При этом, как подчеркнули в ведомстве, схема была согласована с управлением административной полиции и по итогам строительства менять ее не будут.

    — После завершении строительных работ и ввода развязки в эксплуатацию, с учетом сформировавшегося транспортного потока и удобства для участников дорожного движения, совместно с управлением административной полиции Шымкента принято решение сохранить действующую схему движения по улицам Дулати и Казыбек би на постоянной основе, — добавили в ведомстве.

    м
    Фото: Kazinform

    Как организовано движение сегодня

    Улица Дулати

    • От проспекта Тауке хана до улицы Рыскулова — одностороннее движение для автомобилей и автобусов.
    • От улицы Иляева до проспекта Тауке хана — двустороннее движение.

    Улица Казыбек би

    • От улицы Рыскулова до проспекта Тауке хана — три полосы в одном направлении. В обратную сторону — одна полоса для автобусов и автомобилей.
    • От проспекта Тауке хана до площади Ордабасы — двустороннее движение.

    Ранее поднимался вопрос о расширении трассы Туркестан–Кентау до четырех полос. Действующая двухполосная дорога не справляется с транспортной нагрузкой. С начала года произошло пять ДТП, в которых погибли 11 человек.

    а
    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

     

