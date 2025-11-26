11 погибших за год: расширят ли трассу Туркестан–Кентау до четырех полос

Город Кентау, где проживает более 100 тысяч человек, находится всего в 30 километрах от Туркестана. Для многих жителей поездки в областной центр стали частью повседневной жизни. Люди ежедневно ездят на работу, сотни студентов добираются до вузов, при этом транспортная нагрузка растет с каждым годом. Нынешняя двухполосная дорога уже не справляется с потоком машин, что нередко приводит к авариям.

Тревога среди населения усилилась после серии крупных ДТП. Резонансное произошло в феврале этого года, когда на подъезде к Кентау водитель выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с другим автомобилем. В результате страшного ДТП погибли шесть человек, еще четверо были госпитализированы.

Несмотря на установленные дорожные знаки, разметку и камеры контроля скорости, трагедии продолжаются. По данным областного департамента полиции, в 2023 году на трассе Туркестан–Кентау произошло 10 ДТП, в которых пострадали 16 человек.

В прошлом году на этом участке зарегистрировано шесть аварий: один человек погиб, восемь получили травмы. За 10 месяцев 2025 года зафиксировано пять ДТП, в которых погибли 11 человек.

— Анализ показал, что основная причина ДТП на трассе Туркестан–Кентау — несоблюдение водителями правил дорожного движения: превышение скорости, нарушение правил маневра, выезд на встречную полосу при обгоне. Со стороны органов внутренних дел для профилактики аварийности на данном участке установлены четыре стационарные автоматизированные камеры видеонаблюдения, на постоянной основе проводится фиксация нарушений с помощью дронов, — сообщили в полиции.

Вопрос расширения дороги поднимает и мажилисмен Уласбек Садибеков. По его словам, узкая трасса Туркестан–Кентау стала критически загруженной и представляет опасность.

— Путь между двумя городами занимает всего полчаса, поэтому многие выбирают Кентау для проживания: доступное жилье, чистый воздух у подножия гор и спокойная атмосфера делают город привлекательным. Кроме того, трасса является важным транзитным коридором в направлении Жамбылской области, — пояснил депутат Мажилиса.

По его словам, на депутатский запрос получен официальный ответ. Для расширения дороги Туркестан–Кентау с двух до четырех полос, необходимо провести анализ интенсивности движения, рассчитать пропускную способность, определить экономическую эффективность и подготовить технико-экономическое обоснование. Только после этого станет понятно, каким будет механизм реализации проекта, сроки и объем финансирования.

— Расширение трассы — это вопрос не только удобства, но и безопасности, экономической выгоды и усиления транзитного потенциала региона. Вопрос будет находиться под депутатским контролем до полного решения, — добавил Уласбек Садибеков.

По словам парламентария, аварийность усугубляют не только узость дороги, но и бесхозный скот на проезжей части.

В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области заявили, что в ближайшие три года расширение этого участка трассы в планах не предусмотрено.

— В 2020–2021 годах на участке 7–26 км областной автодороги КХ-190 в направлении Туркестан–Кентау был проведен средний ремонт: дорогу расширили с 7 до 9 метров. Полностью заменены водопропускные трубы, в населенных пунктах установлено освещение, тротуары и остановки. Состояние дороги оценивается как удовлетворительное. Расширение данного направления в ближайшие три года не планируется. Кроме того, существует альтернативный маршрут — объездная кольцевая дорога Кентау. В сутки по ней проезжает 4–5 тысяч автомобилей, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о расширении с двух до четырех полос участка трассы Алматы — Шымкент. По данным Министерства транспорта, строительство и монтажные работы на автомобильной дороге «Узынагаш — Отар» завершили за два года.