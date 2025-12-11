Вождение в нетрезвом виде и кражи: за что США аннулировали 85 тысяч виз
Администрация Трампа аннулировала 85000 виз всех категорий с января месяца, что более чем в два раза превышает показатель прошлого года, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на CNN.
Такие правонарушения, как вождение в нетрезвом виде, нападения и кражи, стали причиной почти половины случаев аннулирования виз. Также сообщается, что более 8000 были студенческие визы.
В августе представитель Госдепартамента заявил, что ведомство планирует внедрить политику «постоянной проверки» более чем 55 млн иностранцев, имеющих действующие визы в США.
При этом отмечается, что Государственный департамент США может аннулировать визы в любое время, когда появятся признаки того, что заявитель не соответствует требованиям, в том числе при наличии признаков превышения срока пребывания в стране, преступной деятельности, угрозы общественной безопасности, участия в любой форме террористической деятельности или оказания поддержки террористической организации.
В июне Госдепартамент сообщил своим посольствам и консульствам, что они должны проверять заявителей на получение студенческой визы на предмет «враждебного отношения к нашим гражданам, культуре, правительству, институтам или основополагающим принципам». Согласно новым правилам, заявителей просят сделать свои профили в социальных сетях общедоступными в рамках проверки.
