Вождение в нетрезвом виде и кражи: за что США аннулировали 85 тысяч виз

Такие правонарушения, как вождение в нетрезвом виде, нападения и кражи, стали причиной почти половины случаев аннулирования виз. Также сообщается, что более 8000 были студенческие визы.

В августе представитель Госдепартамента заявил, что ведомство планирует внедрить политику «постоянной проверки» более чем 55 млн иностранцев, имеющих действующие визы в США.

При этом отмечается, что Государственный департамент США может аннулировать визы в любое время, когда появятся признаки того, что заявитель не соответствует требованиям, в том числе при наличии признаков превышения срока пребывания в стране, преступной деятельности, угрозы общественной безопасности, участия в любой форме террористической деятельности или оказания поддержки террористической организации.

В июне Госдепартамент сообщил своим посольствам и консульствам, что они должны проверять заявителей на получение студенческой визы на предмет «враждебного отношения к нашим гражданам, культуре, правительству, институтам или основополагающим принципам». Согласно новым правилам, заявителей просят сделать свои профили в социальных сетях общедоступными в рамках проверки.

Ранее сообщалось, что США планируют проверять соцсети иностранных туристов.