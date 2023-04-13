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Возгорание сухостоя возле аэропорта Астаны потушили

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
13 Апреля 2023, 19:19
Возгорание сухостоя возле аэропорта Астаны потушили Кадр из видео

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Площадь возгорания составила 3 гектара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«Пожарные столичного гарнизона ликвидировали возгорание сухостоя в районе аэропорта в 18:48. Площадь возгорания составила 3 гектара.

Тушение осложнялось труднодоступностью местности для проезда техники и ветром, который способствовал распространению огня», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Напомним, сегодня в 12:28 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на вызов в сторону Международного аэропорта. В том районе загорелся сухостой. На месте создали оперативный штаб, три боевых участка тушения водой с применением подручных средств.

В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как огонь подобрался к взлетно-посадочной полосе. Однако в пресс-службе столичного аэропорта заявили, что пожар не повлиял на работу воздушной гавани.
Астана   Происшествия   МЧС   Аэропорт   Пожар  
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