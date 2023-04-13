Возгорание сухостоя возле аэропорта Астаны потушили

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Площадь возгорания составила 3 гектара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«Пожарные столичного гарнизона ликвидировали возгорание сухостоя в районе аэропорта в 18:48. Площадь возгорания составила 3 гектара.

Тушение осложнялось труднодоступностью местности для проезда техники и ветром, который способствовал распространению огня», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Напомним, сегодня в 12:28 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на вызов в сторону Международного аэропорта. В том районе загорелся сухостой. На месте создали оперативный штаб, три боевых участка тушения водой с применением подручных средств.