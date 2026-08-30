Возгорание на территории промышленного предприятия ликвидировали в Жезказгане

В Жезказгане на территории одного из промышленных предприятий произошло возгорание в недействующем здании. Горели деревянные строительные опалубки на площади 100 квадратных метров, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям. Спасатели приступили к тушению и приняли необходимые меры, чтобы не допустить распространения огня.

Возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, 29 августа спасатели вывели пятерых детей из горящей квартиры в Алматы.