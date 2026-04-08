Возгорание на крыше акимата ликвидировано в Актобе

Спасатели МЧС прибыли к месту вызова в течение пяти минут. По прибытии первых пожарных подразделений наблюдались три открытых очага горения в разных местах.

Незамедлительно были поданы пожарные стволы, принимались все меры для полной ликвидации возгорания. Обеспечена бесперебойная подача воды.

Тушение пожара осложнялось интенсивным распространением огня на большой площади, наличием горючих материалов, сильным задымлением, высокой температурой, а также конструктивными особенностями здания.

К тушению пожара были привлечены более 80 человек личного состава и около 30 единиц техники. Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 300 кв.м.

Как сообщалось ранее, на месте создан оперативный штаб. На данный час информация о пострадавших на 112 не поступала. Причина пожара устанавливается.