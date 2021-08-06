Возгорание контейнеров в Арыси не повлияло на движение других поездов
АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - В 16:25 минут городе Арыси, в грузовом поезде в металлическом контейнере произошло возгорание (желтый фосфор)железнодорожной станции «Арысь». Силами АО «КТЖ» вагон отцеплен от поезда и выставлен на 30-ой путь в ликвидационный тупик. Происшествие на движение других поездов не повлияло. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.
На месте пожара организован штаб по тушению пожара. В данное время задействовано ДЧС 26 сотрудников и пять единиц техники, АО «КТЖ» - 12 работников, одна единица техники и пожарный поезд, ЛОП - 20 сотрудников и одна единица техники, воинская часть 44859 МО РК - 8 военнослужащих и 2 единицы техники, управление санитарно-эпидемиологического контроля Арысского района - три работника и единица техники. В 19:22 горение фосфора локализовано.
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