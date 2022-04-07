Возгорание башенного крана произошло в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возгорание кабины башенного крана произошло в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация о пожаре распространилась в социальных сетях.

«7 апреля в 16:19 часов пожарные подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султан выехали по адресу проспект Турана, 40. По прибытию огнеборцев было установлено, что горит кабина башенного крана на уровне 12 этажа на территории новостроящегося объекта ЖК «Спорт сити». Силами огнеборцев пожар ликвидирован в 16:42 часов», - прокомментировали в пресс-службе столичного ДЧС.

В тушении пожара было задействовано 8 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС города Нур-Султан.

Как пояснили в пресс-службе ДЧС столицы, жертв и пострадавших нет.