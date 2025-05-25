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    19:15, 24 Май 2025 | GMT +5

    Воздушное такси запустили в Иране

    Иран официально запустил первое в стране воздушное такси, передает агентство Kazinform со ссылкой на ИРНА.

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    Фото: ИРНА

    Торжественная церемония состоялась с участием Президента, который выступил с видеообращением.

    Первый рейс воздушного такси соединил города Кередж и Казвин, ознаменовав начало регулярных перевозок.

    — Запуск воздушного такси — это важное достижение, которое открывает большие перспективы, — заявил Мохсен Хасанлу, советник министра и генеральный директор Особой экономической зоны и Международного аэропорта Паям.

    По словам Хасанлу, новый вид транспорта будет способствовать привлечению новых инвестиций в Особую экономическую зону Паям, стимулированию национальной экономики и развитию провинции Альборз. Кроме того, он создаст благоприятные условия для широкого использования авиационных услуг населением.

    — Введение воздушного такси сыграет ключевую роль в оживлении малозагруженных воздушных маршрутов, — отметил Хасанлу.

    Он подчеркнул, что это «инновационная услуга, которая позволит общественности пользоваться авиаперевозками, а инвесторам предоставит новые возможности для вложений».

    Отмечается, что запуск первого воздушного такси в Иране рассматривается как значительный шаг в модернизации транспортной инфраструктуры страны и расширении доступности авиационных услуг.

    Теги:
    Такси Иран Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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