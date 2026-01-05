РУ
    19:38, 04 Январь 2026 | GMT +5

    Воздушное пространство Греции временно закрыто: отменены и задержаны десятки рейсов

    Серьезные проблемы возникли в воскресенье утром во всем греческом воздушном пространстве — было «заморожено» движение самолетов в афинском аэропорту «Элефтериос Венизелос» и других авиагаванях страны, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

    самолет
    Фото: freepik

    Как пишет издание, согласно первоначальной информации, возникли проблемы с радиочастотами, и по этой причине была выпущена директива, предписывающая избежать всех полетов в греческом воздушном пространстве.

    В частности, была нарушена работа систем связи, обеспечивающих взаимодействие самолетов с диспетчерскими пунктами.

    В первые часы кризиса посадки преимущественно международных рейсов, которые находились в процессе снижения, проходили нормально и безопасно, однако вскоре после полудня телекомпания ERT сообщила, что теперь все самолеты, направляющиеся в греческие аэропорты, получают приказы о перенаправлении в другие гавани, причем большую их часть принимают аэропорты Турции. 

    Что касается вылетов, то с 9.30 утра и в течение последующих двух часов из примерно 50 запланированных рейсов только два вылетели из «Элефтериоса Венизелоса». 

    По словам представителя управления гражданской авиации, «возникли проблемы с полетами в Афинском аэропорту, и в настоящее время есть проблемы со всеми посадками и взлетами во всех греческих аэропортах». Специалисты управления работают с техническими службами, чтобы выяснить причину проблемы и устранить ее.

    Пропускная способность радиочастот резко сократилась, а значит, связь с самолетами и диспетчерскими вышками практически отсутствует.

    — Изначально приоритетом было обслуживание самолетов, уже находящихся в воздухе, а сейчас обслуживается только часть международных рейсов, — сказал источник в аэропорту «Венизелос».

    Проблема касается всех греческих аэропортов, как на материковой части страны, так и на островах.

    Напомним, сегодня и аэропорт Астаны сообщил о задержке десятков авиарейсов.

    Теги:
    Аэропорт Мировые новости Задержка и отмена авиарейсов Греция
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
