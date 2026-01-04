Аэропорт Астаны сообщил о задержке десятков авиарейсов
39 рейсов задерживаются в прилет и вылет в Международном аэропорту Астаны, передает агентство Kazinform.
По информации пресс-службы аэропорта:
на прилет — 23 рейса,
на вылет — 16 рейсов выполняются с задержками.
— Причина задержек вылетов связана с поздним прибытием воздушных судов из пунктов отправления. Со стороны аэропорта Астаны все службы работают в штатном режиме и обеспечивают своевременное обслуживание рейсов по мере их прибытия, — говорится в сообщении.
Пассажирам рекомендуется уточнять актуальный статус рейсов у представителей авиакомпаний.
Ранее Air Astana сообщила о том, что сегодня, 4 января, продолжаются ротационные задержки рейсов из Алматы, а также изменения в расписании в связи с неблагоприятными погодными условиями в Астане.