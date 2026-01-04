РУ
    Аэропорт Астаны сообщил о задержке десятков авиарейсов

    39 рейсов задерживаются в прилет и вылет в Международном аэропорту Астаны, передает агентство Kazinform. 

    Аэропорт Астаны аэродром метель Астана әуежайы боран
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    По информации пресс-службы аэропорта: 
    на прилет — 23 рейса,
    на вылет — 16 рейсов выполняются с задержками.

    — Причина задержек вылетов связана с поздним прибытием воздушных судов из пунктов отправления. Со стороны аэропорта Астаны все службы работают в штатном режиме и обеспечивают своевременное обслуживание рейсов по мере их прибытия, — говорится в сообщении. 

    Пассажирам рекомендуется уточнять актуальный статус рейсов у представителей авиакомпаний.

    Ранее Air Astana сообщила о том, что сегодня, 4 января, продолжаются ротационные задержки рейсов из Алматы, а также изменения в расписании в связи с неблагоприятными погодными условиями в Астане. 

