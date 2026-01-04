Авиарейсы задерживаются в Алматы из-за непогоды

Ранее авиакомпания сообщила о задержках рейсов из Алматы, выполняемых на самолетах семейства Airbus A320neo, в ночь с 3 на 4 января из-за ограничений на вылет при погодных условиях: переохлажденном тумане и видимости менее 150 метров.

— Авиакомпания предпринимает все меры для восстановления расписания, в том числе задействует резервный самолёт авиакомпании FlyArystan, — говорится в сообщении.

Также пассажиров просят проверять статус своего рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт.

Горячая линия в случае задержки рейсов: +7 (727-24) 4-44-78

WhatsApp: +7 (702-70) 2-00-74

Online chat: airastana.com