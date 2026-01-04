Авиарейсы задерживаются в Алматы из-за непогоды
Air Astana информирует о том, что сегодня, 4 января, продолжаются ротационные задержки рейсов, а также изменения в расписании в связи с неблагоприятными погодными условиями в Астане, передает агентство Kazinform.
Ранее авиакомпания сообщила о задержках рейсов из Алматы, выполняемых на самолетах семейства Airbus A320neo, в ночь с 3 на 4 января из-за ограничений на вылет при погодных условиях: переохлажденном тумане и видимости менее 150 метров.
— Авиакомпания предпринимает все меры для восстановления расписания, в том числе задействует резервный самолёт авиакомпании FlyArystan, — говорится в сообщении.
Также пассажиров просят проверять статус своего рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт.
Горячая линия в случае задержки рейсов: +7 (727-24) 4-44-78
WhatsApp: +7 (702-70) 2-00-74
Online chat: airastana.com