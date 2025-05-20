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    14:20, 20 Май 2025 | GMT +5

    Воздушный рубеж: как вертолетчики Восточного Казахстана охраняют жизни с небес

    В Восточно-Казахстанской области дороги – не всегда путь к спасению. Тысячи километров между селами, горные перевалы, снежные лавины и паводки — всё это не просто испытания природы, а повседневная реальность региона. Тогда на помощь приходит авиационное подразделение, которое уже более четверти века спасает человеческие жизни, передает агентство Kazinform.

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    Фото: Информационный центр ВКО

    Это не просто пилоты. Это – спасатели, врачи, разведчики, бойцы первой линии обороны.

    Горы Катон-Карагайского нацпарка, степи Зайсана, ледяные просторы Курчумского района, озёра Марқакөл и Алаколь — всё это часть огромной территории, которую обслуживает КГП на ПХВ «Авиационное подразделение Восточно-Казахстанской области». В экстремальных условиях оно становится не просто «глазами» региона, а его сердцем, бьющимся в небе.

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    Фото: Информационный центр ВКО

    В феврале 2024 года снежная буря заблокировала трассы Кокпектинского района, тогда более 100 человек оказались в ловушке и только экипаж Ми-8 смог вывести людей в безопасную зону. За этот героизм трое спасателей были награждены государственными медалями.

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    Фото: Информационный центр ВКО

    Санитарная эвакуация из отдалённых аулов — неразрывная часть миссии. Вертолёты, оснащённые реанимационным оборудованием, спасают младенцев, беременных женщин, тяжёлых пациентов с инсультами и травмами. С 2023 по 2025 год – десятки жизней спасены благодаря оперативной работе в связке с Центром экстренной медицины.

    Лесные и степные пожары, паводки, взрывные лавинные работы, мониторинг рек и снежных масс в горах – все это тоже зона ответственности авиационного подразделения. До 200 вылетов ежегодно – не просто цифра, а доказательство системы, которая работает на опережение.

    В апреле 2025 года вспыхнул пожар в Зайсанском районе. Вертолёт с бортовым водосливным устройством локализовал огонь в труднодоступных местах. Пожар мог перекинуться на десятки километров леса и пастбищ, но был остановлен с воздуха.

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    Фото: Информационный центр ВКО

    Отмечается, что авиационное подразделение является единственным в Казахстане, которое сохранило весь инфраструктурный комплекс с 90-х годов: ангары, оборудование, воздушный флот. Это — редкий случай преемственности, когда традиции передаются из рук в руки, от наставников — молодым специалистам.

    Сегодня предприятие готовится стать и образовательной базой: строящиеся аэропорты в Зайсане и Катон-Карагае требуют будущих техников, механиков, диспетчеров. И именно здесь, в сердце Восточного Казахстана, может родиться новая школа воздушных профессионалов.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Авиация Спасатели
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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