РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:26, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5

    «Воздушные» полицейские выявили 50 нарушений в Костанайской области

    В Костанайской области борются с высокой аварийностью на дорогах с помощью беспилотников, передает агентство Kazinform со ссылкой на телеканал Jibek Joly.

    «Воздушные» полицейские выявили 50 нарушений в Костанайской области
    Фото: кадр из видео

    С начала года уже произошло более 850 ДТП. Дроны способны выявлять самые серьезные нарушения, в том числе на загородных отдаленных трассах, где нет современных комплексов фиксации.

    «Воздушные» полицейские совершили более 60 вылетов и выявили 50 нарушений, в том числе выезд на полосу встречного движения. Стоит отметить, что именно на междугородних трассах чаще всего происходят смертельные ДТП.

    — Причинами роста аварийности являются несколько факторов. Помимо увеличения количества автотранспорта и особенности учета ДТП, значительную роль играет нарушение водителями правил и их усталость. Более 95% ДТП происходит по вине водителей. С помощью интеллектуальных систем зафиксировано свыше 15 тысяч нарушений правил дорожного движения, — сообщила старший инспектор ДП Костанайской области Олеся Бабич. 

    Ранее в Костанайской области осудили водителя, по вине которого погибли шесть человек.

    Теги:
    Дороги ДТП Беспилотники Регионы Казахстана Полиция Трассы Костанайская область Безопасность Авария
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают