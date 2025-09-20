«Воздушные» полицейские выявили 50 нарушений в Костанайской области

С начала года уже произошло более 850 ДТП. Дроны способны выявлять самые серьезные нарушения, в том числе на загородных отдаленных трассах, где нет современных комплексов фиксации.

«Воздушные» полицейские совершили более 60 вылетов и выявили 50 нарушений, в том числе выезд на полосу встречного движения. Стоит отметить, что именно на междугородних трассах чаще всего происходят смертельные ДТП.

— Причинами роста аварийности являются несколько факторов. Помимо увеличения количества автотранспорта и особенности учета ДТП, значительную роль играет нарушение водителями правил и их усталость. Более 95% ДТП происходит по вине водителей. С помощью интеллектуальных систем зафиксировано свыше 15 тысяч нарушений правил дорожного движения, — сообщила старший инспектор ДП Костанайской области Олеся Бабич.

