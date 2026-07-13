Воздух в Шымкенте раскалился до +66 градусов на солнце

Жителей юга страны предупредили, что зной не сдает позиций. Температура в Шымкенте и Туркестанской области продолжает держаться выше 40-градусной отметки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Кадры с уличным термометром, показатели которого приблизились к 66 градусам, набирают просмотры в социальных сетях. Автор вирусного ролика наглядно показал разницу: один прибор он положил на солнце, второй оставил в тени.

— Шымкент, 12 июля. На солнце — 64, практически 66 показывает. А в тени — 41, — комментирует за кадром местный житель.

Метеорологи объяснили, почему официальные данные расходятся с показаниями бытовых приборов. Синоптики измеряют температуру воздуха исключительно в тени. Накануне в Шымкенте официально зафиксировали выше 38 градусов.

— 12 июля в Шымкенте воздух прогрелся до +38,2°С. Максимальная температура по Туркестанской области составила +42°С — такой показатель зарегистрировала метеостанция Кызылкум, расположенная в северо-восточной части пустыни. В целом по региону дневная температура колебалась от +34 до +42°С, — сообщили в ответе на официальный запрос в РГП «Казгидромет».

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни жара в регионе усилится. 14 июля в Шымкенте ожидается до +39…+41°С, порывы северо-западного ветра будут достигать 15–20 метров в секунду. В среду и четверг температура повысится до +42… +44°C в дневные часы. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +23…+25°С.

Спасатели предупреждают, что до 17 июля в городе сохраняется высокая пожарная опасность.

— В условиях засушливой погоды риск возникновения пожаров значительно возрастает. Бесконтрольный выброс мусора, непотушенные окурки и сжигание сухой травы могут стать причиной серьезных возгораний. Департамент по чрезвычайным ситуациям Шымкента призывает граждан строго соблюдать правила безопасности, быть предельно осторожными с огнем и при обнаружении первых признаков пожара немедленно звонить по номерам 101 или 112, — сообщили в ДЧС Шымкента.

Аномальная жара сохранится и в соседней с Шымкентом Туркестанской области. На большей части региона 14 и 15 июля установится сильная жара до +44°C в тени. Пик температурных показателей прогнозируют на четверг. В области ожидается до +46°C, в горных районах — до +37°C. Осадков в ближайшие дни не предвидится.

Ранее сообщалось, что на юг Казахстана продолжат поступать сухие воздушные массы из Узбекистана, которые и удерживают зной в пределах 40-45 градусов. При этом северные регионы страны ждет долгожданная передышка благодаря северо-западному циклону. Там пройдут дожди с грозами и градом, температура воздуха снизится до комфортных 25-30 градусов тепла.