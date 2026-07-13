Дожди и похолодание ожидаются на севере Казахстана, на юге — до +45°C

После изнурительной жары северные региона Казахстана ждет передышка — северо-западный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами, 15–16 июля в отдельных районах сильные дожди, с возможным выпадением града, шквалистое усиление ветра, а также понижение температуры воздуха: в дневные часы прогнозируются комфортные 25-30 градусов тепла.

Однако жителей южных ожидает жаркая погода. На южные и восточные регионы Казахстана продолжат поступать сухие воздушные массы с районов Узбекистана, сохраняя жаркую погоду преимущественно без осадков. Столбики термометров в дневные часы зафиксируют на юге страны 40-45 градусов жары, на востоке — 33-38 градусов жары.

Ранее штормовое предупреждение объявили на 13 июля синоптики «Казгидромета» в регионах страны.