Какая погода ждет казахстанцев 13 июля

Штормовое предупреждение объявили на 13 июля синоптики «Казгидромета» в регионах страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

В Астане днем ожидается сильная жара +35…+39°C. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы днем ожидаются кратковременный дождь и гроза. В горах Иле Алатау утром и днем также ожидаются кратковременный дождь и гроза.

В Шымкенте днем ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области днем на западе, севере и юге ожидаются дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидаются дождь и гроза.

В Алматинской области утром и днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер на востоке области до 15-20 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке и в центре — высокая. В Конаеве ожидается высокая пожарная опасность.

В Костанайской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ветер до 15-20 м/с. На юге и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидаются дождь, гроза, днем — град и шквал. Ветер днем до 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на севере и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза, днем на севере, востоке и юге — дождь, гроза, град и шквал. Ночью и утром на западе и севере возможен туман. Ветер до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35…+36°C. На востоке и юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью ожидаются небольшой дождь и гроза, днем — дождь, гроза и град. Ночью и утром ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с.

В Актюбинской области на северо-востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер на севере, юге и в центре области до 15-20 м/с. На юге и востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на западе — высокая. В Актобе днем ветер усилится до 15 м/с.

В Мангистауской области ночью на северо-западе ожидаются небольшой дождь и гроза, днем на западе и севере — дождь и гроза. Ветер днем до 15-18 м/с. На севере, востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области на юге ожидается, на востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и западе — чрезвычайная.

В Туркестанской области ветер на западе, севере, в горных и предгорных районах усилится до 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, юге и в центре — чрезвычайная. В Туркестане днем ветер усилится до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем на севере ожидается пыльная буря. Ветер до 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на юге и востоке — чрезвычайная. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем на западе, севере и юге ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ветер до 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35…+38°C. На юго-западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ветер до 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области днем на севере и востоке ожидается гроза. Ветер на севере и юге области до 15-20 м/с. На севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юго-востоке и в центре — чрезвычайная. В Усть-Каменогорске сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области днем на севере и востоке ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на юге возможен туман. Ветер днем до 15-18 м/с. На западе и юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай днем ветер усилится до 15-20 м/с. На юго-западе и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и юго-востоке — чрезвычайная.

В Павлодарской области днем на севере ожидаются небольшой дождь и гроза. На западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке — чрезвычайная.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. На северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер до 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и севере — чрезвычайная. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер на востоке, юге и в горных районах до 15-20 м/с. На западе и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.