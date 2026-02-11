РУ
    02:17, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух пастухов в метель в ЗКО

    В Западно-Казахстанской области 13 декабря прошлого года во время метели в Жанибекском районе пропали два пастуха, позже их тела были найдены, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: МВД

    Как сообщили в департаменте инспекции труда по ЗКО, по данному факту была создана специальная комиссия, которая провела проверку. В заседании комиссии приняли участие работодатель, руководитель крестьянского хозяйства, а также представитель областного объединения профсоюзов.

    — В ходе расследования были установлены причины произошедшего и выявлены нарушения. Ответственность за случившееся полностью возложена на работодателя. Материалы направлены в департамент полиции ЗКО, — сообщили в ведомстве.

    В департаменте полиции ЗКО уточнили, что в настоящее время по данному факту в полиции Жанибекского района ведётся досудебное расследование. После завершения следственных действий будет принято процессуальное решение в установленном порядке.

    Напомним, ранее сообщалось, что в ЗКО в метель были обнаружены тела трех человек. Также в регионе найдено тело ещё одного мужчины.

    Теги:
    Метель Сельское хозяйство Пропавшие ЗКО Регионы Казахстана Животноводство Западно-Казахстанская область Непогода Уголовное дело Досудебное расследование
    Данагуль Карбаева
    Автор
