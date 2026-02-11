Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух пастухов в метель в ЗКО
В Западно-Казахстанской области 13 декабря прошлого года во время метели в Жанибекском районе пропали два пастуха, позже их тела были найдены, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в департаменте инспекции труда по ЗКО, по данному факту была создана специальная комиссия, которая провела проверку. В заседании комиссии приняли участие работодатель, руководитель крестьянского хозяйства, а также представитель областного объединения профсоюзов.
— В ходе расследования были установлены причины произошедшего и выявлены нарушения. Ответственность за случившееся полностью возложена на работодателя. Материалы направлены в департамент полиции ЗКО, — сообщили в ведомстве.
В департаменте полиции ЗКО уточнили, что в настоящее время по данному факту в полиции Жанибекского района ведётся досудебное расследование. После завершения следственных действий будет принято процессуальное решение в установленном порядке.
Напомним, ранее сообщалось, что в ЗКО в метель были обнаружены тела трех человек. Также в регионе найдено тело ещё одного мужчины.