РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:01, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    ВОЗ предупреждает об опасных для здоровья сиропах от кашля, произведенных в Индии

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об обнаружении в Индии трех некачественных сиропов от кашля, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN.

    ВОЗ предупреждает об опасных для здоровья сиропах от кашля, произведенных в Индии
    Фото: Canva

    По данным Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств Индии (CDSCO), в составе препаратов выявлено токсичное вещество — диэтиленгликоль (DEG). Эти сиропы широко применялись для лечения симптомов простуды, кашля и гриппа.

    — 8 октября Центральная организация по контролю за стандартами лекарственных средств Индии проинформировала ВОЗ о наличии диэтиленгликоля (DEG) как минимум в трех жидких лекарственных препаратах для приема внутрь. Это сообщение последовало за информацией, полученной ВОЗ 30 сентября 2025 года, о локальных случаях острого заболевания и гибели детей в Индии, — отмечается в документе ВОЗ. 

    Речь идет о сиропах COLDRIF, Respifresh TR и ReLife, произведенных компаниями Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals и Shape Pharma. Производство на этих предприятиях приостановлено, а зараженные партии изъяты из обращения.

    Индийские власти подтвердили, что сиропы не экспортировались за пределы страны. Тем не менее ВОЗ призвала другие государства проверить свои рынки, особенно неформальные и нерегулируемые каналы торговли, где подобная продукция может распространяться незаметно.

    Организация подчеркнула, что «эти препараты представляют серьезную угрозу для здоровья пациентов и могут вызвать тяжелые, потенциально смертельные осложнения. Диэтиленгликоль токсичен для человека и при употреблении может привести к гибели».

    ВОЗ предупреждает, что прием лекарств, содержащих диэтиленгликоль, может вызвать сильное отравление, сопровождающееся болями в животе, рвотой, диареей, головной болью, потерей сознания и острой почечной недостаточностью.

    Ранее сообщалось, что суд в США обязал фармацевтический гигант Johnson & Johnson выплатить $966 млн по делу о раке, вызванном детской присыпкой.

    Теги:
    Индия Мировые новости ВОЗ
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
    Сейчас читают