ВОЗ предупреждает об опасных для здоровья сиропах от кашля, произведенных в Индии

По данным Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств Индии (CDSCO), в составе препаратов выявлено токсичное вещество — диэтиленгликоль (DEG). Эти сиропы широко применялись для лечения симптомов простуды, кашля и гриппа.

— 8 октября Центральная организация по контролю за стандартами лекарственных средств Индии проинформировала ВОЗ о наличии диэтиленгликоля (DEG) как минимум в трех жидких лекарственных препаратах для приема внутрь. Это сообщение последовало за информацией, полученной ВОЗ 30 сентября 2025 года, о локальных случаях острого заболевания и гибели детей в Индии, — отмечается в документе ВОЗ.

Речь идет о сиропах COLDRIF, Respifresh TR и ReLife, произведенных компаниями Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals и Shape Pharma. Производство на этих предприятиях приостановлено, а зараженные партии изъяты из обращения.

Индийские власти подтвердили, что сиропы не экспортировались за пределы страны. Тем не менее ВОЗ призвала другие государства проверить свои рынки, особенно неформальные и нерегулируемые каналы торговли, где подобная продукция может распространяться незаметно.

Организация подчеркнула, что «эти препараты представляют серьезную угрозу для здоровья пациентов и могут вызвать тяжелые, потенциально смертельные осложнения. Диэтиленгликоль токсичен для человека и при употреблении может привести к гибели».

ВОЗ предупреждает, что прием лекарств, содержащих диэтиленгликоль, может вызвать сильное отравление, сопровождающееся болями в животе, рвотой, диареей, головной болью, потерей сознания и острой почечной недостаточностью.

