Johnson & Johnson обязали выплатить почти $1 млрд по делу о смерти пенсионерки

Суд Лос-Анджелеса обязал выплатить компенсацию семье Мэй Мур, скончавшейся от мезотелиомы в 2021 году. Johnson & Johnson была признана виновной в последнем судебном разбирательстве, в котором утверждалось, что ее детская присыпка на основе талька вызывает рак.

Семья подала иск в тот же год, утверждая, что продукты Johnson & Johnson с тальком содержали волокна асбеста, вызвавшие у нее редкую форму рака. Присяжные обязали компанию выплатить $16 млн в качестве возмещения ущерба и $950 млн — в виде штрафных санкций, согласно судебным документам.

Вердикт может быть уменьшен при апелляции, поскольку Верховный суд США постановил, что штрафные санкции обычно не должны превышать в 9 раз сумму компенсационных выплат.

Эрик Хаас, вице-президент Johnson & Johnson по судебным разбирательствам, в заявлении сообщил, что компания намерена немедленно подать апелляцию, назвав вердикт «вопиющим и неконституционным».

Компания заявляет, что ее продукция безопасна, не содержит асбеста и не вызывает рак. Это не первый случай, когда Johnson & Johnson была обязана выплатить компенсацию семье после судебного процесса, утверждающего связь между раком и ее детской присыпкой. В 2016 году суд штата Миссури постановил выплатить $72 млн семье Жаклин Фокс, умершей от рака яичников.

Ранее сообщалось, что Johnson & Johnson выплатит $6,5 млрд для урегулирования исков о раке.