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    14:50, 03 Май 2024 | GMT +6

    Johnson & Johnson выплатит $6,5 млрд для урегулирования исков о раке

    счета
    Фото: Kazinform

    Американская компания «Johnson & Johnson» заявила, что выплатит 6,475 млрд долларов по урегулированию судебных исков, связанных с детской присыпкой и другими продуктами из талька, содержащими асбест, предположительно вызывающий рак яичников, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на CNN.

    Около 54 тысяч исков поданы против компании, они централизованно рассматриваются в федеральном суде Нью-Джерси. Подавшие в суд люди отмечают, что у них развилась мезотелиома, редкая форма рака, связанная с воздействием асбеста.

    Johnson & Johnson заявила, что ее продукция не содержит асбеста и не вызывает рак. В марте этого года компания получила возможность оспорить научные доказательства, связывающие тальк с раком яичников в федеральном суде Нью-Джерси. Курирующий дело судья заявил, что недавние изменения в законе и новые научные доказательства требуют нового пересмотра, и попросил Johnson & Johnson представить новые аргументы по науке до конца июля.

    Компания намерена подать третье заявление о банкротстве дочерней компании LTL Management (несущая обязательства по тальку), которое полностью положит конец судебному разбирательству, прекратив будущие судебные процессы.

    Однако судебный процесс привел к вынесению ряда крупных приговоров в пользу истцов, включая компенсацию в размере 2,12 млрд долларов в пользу 22 женщин, которые обвинили в своем раке яичников Johnson & Johnson.

    Компания не раскрывает стоимость урегулирований по мезотелиоме, но сообщила, что в первом квартале 2024 года она зарегистрировала дополнительные расходы в размере 2,7 млрд долларов для урегулирования дел, связанных с тальком.

    Теги:
    Наука Здравоохранение Америка Бизнес Судебный процесс Здоровье Женщины Компенсация Рак Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
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