Johnson & Johnson выплатит $6,5 млрд для урегулирования исков о раке

Американская компания «Johnson & Johnson» заявила, что выплатит 6,475 млрд долларов по урегулированию судебных исков, связанных с детской присыпкой и другими продуктами из талька, содержащими асбест, предположительно вызывающий рак яичников, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на CNN.

Около 54 тысяч исков поданы против компании, они централизованно рассматриваются в федеральном суде Нью-Джерси. Подавшие в суд люди отмечают, что у них развилась мезотелиома, редкая форма рака, связанная с воздействием асбеста.

Johnson & Johnson заявила, что ее продукция не содержит асбеста и не вызывает рак. В марте этого года компания получила возможность оспорить научные доказательства, связывающие тальк с раком яичников в федеральном суде Нью-Джерси. Курирующий дело судья заявил, что недавние изменения в законе и новые научные доказательства требуют нового пересмотра, и попросил Johnson & Johnson представить новые аргументы по науке до конца июля.

Компания намерена подать третье заявление о банкротстве дочерней компании LTL Management (несущая обязательства по тальку), которое полностью положит конец судебному разбирательству, прекратив будущие судебные процессы.

Однако судебный процесс привел к вынесению ряда крупных приговоров в пользу истцов, включая компенсацию в размере 2,12 млрд долларов в пользу 22 женщин, которые обвинили в своем раке яичников Johnson & Johnson.

Компания не раскрывает стоимость урегулирований по мезотелиоме, но сообщила, что в первом квартале 2024 года она зарегистрировала дополнительные расходы в размере 2,7 млрд долларов для урегулирования дел, связанных с тальком.