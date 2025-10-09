ВОЗ: почти в половине случаев нарушения зрения можно предотвратить или скорректировать

Сегодня отмечается Всемирный день зрения. Ежегодно во второй четверг октября эта дата напоминает о важности заботы о здоровье глаз и профилактике заболеваний, ведущих к потере зрения.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не менее 2,2 миллиарда человек во всем мире страдают нарушениями ближнего или дальнего зрения, и как минимум у миллиарда таких людей проблемы можно было предотвратить или смягчить.

Потеря зрения — глобальная проблема

Основными причинами нарушений зрения и слепоты во всем мире остаются аномалии рефракции и катаракта. Тем не менее, лишь 36 процентов людей с нарушением дальнего зрения из-за аномалий рефракции и 17 процентов людей с катарактой имеют доступ к необходимой медицинской помощи.

По оценкам ВОЗ, ежегодный мировой ущерб от снижения производительности труда из-за потери зрения составляет 411 миллиардов долларов. Это в 16 раз превышает объем финансирования, которого не хватает для оказания офтальмологической помощи всем нуждающимся.

В организации отмечают, что практически каждый человек в течение жизни сталкивается с заболеванием глаз и нуждается в своевременной офтальмологической помощи. Среди распространенных проблем — диабетическая ретинопатия, глаукома и возрастная макулярная дегенерация, а также пресбиопия — возрастное ухудшение ближнего зрения, от которого страдают более 826 миллионов человек.

Фото: ҚР ПІБ баспасөз қызметі

Разрыв в доступе к офтальмологической помощи

Во многих странах с низким и средним уровнем дохода доля людей с нарушениями зрения значительно выше, чем в странах с высоким уровнем дохода. Это связано с ограниченным доступом к медицинской помощи и недостаточной осведомленностью о профилактике заболеваний глаз.

ВОЗ подчеркивает, что самыми экономически эффективными мерами являются коррекция аномалий рефракции с помощью очков и хирургическое лечение катаракты.

Многие случаи потери зрения можно предотвратить с помощью профилактических, лечебных и реабилитационных мер, включая своевременное выявление диабетической ретинопатии, глаукомы и других заболеваний.

Реабилитационные программы помогают людям с необратимой утратой зрения адаптироваться и сохранять качество жизни.

Ранее сообалось, что в 2026 году американская компания Neuralink планирует провести операцию по частичному восстановлению зрения у слепого человека.