    ВОЗ: почти в половине случаев нарушения зрения можно предотвратить или скорректировать

    Самыми экономически эффективными мерами являются коррекция аномалий рефракции с помощью очков и хирургическое лечение катаракты, передает агентство Kazinform со ссылкой на Организацию Объединенных Наций.

    Фото: news.un.org / Э. Пагриа

    Сегодня отмечается Всемирный день зрения. Ежегодно во второй четверг октября эта дата напоминает о важности заботы о здоровье глаз и профилактике заболеваний, ведущих к потере зрения.

    По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не менее 2,2 миллиарда человек во всем мире страдают нарушениями ближнего или дальнего зрения, и как минимум у миллиарда таких людей проблемы можно было предотвратить или смягчить.

    Потеря зрения — глобальная проблема

    Основными причинами нарушений зрения и слепоты во всем мире остаются аномалии рефракции и катаракта. Тем не менее, лишь 36 процентов людей с нарушением дальнего зрения из-за аномалий рефракции и 17 процентов людей с катарактой имеют доступ к необходимой медицинской помощи.

    По оценкам ВОЗ, ежегодный мировой ущерб от снижения производительности труда из-за потери зрения составляет 411 миллиардов долларов. Это в 16 раз превышает объем финансирования, которого не хватает для оказания офтальмологической помощи всем нуждающимся.

    В организации отмечают, что практически каждый человек в течение жизни сталкивается с заболеванием глаз и нуждается в своевременной офтальмологической помощи. Среди распространенных проблем — диабетическая ретинопатия, глаукома и возрастная макулярная дегенерация, а также пресбиопия — возрастное ухудшение ближнего зрения, от которого страдают более 826 миллионов человек.

    Қант диабеті, онкология, ми жұмысы – Офтальмолог-дәрігерлер көзден қандай ауруларды табады
    Фото: ҚР ПІБ баспасөз қызметі

    Разрыв в доступе к офтальмологической помощи

    Во многих странах с низким и средним уровнем дохода доля людей с нарушениями зрения значительно выше, чем в странах с высоким уровнем дохода. Это связано с ограниченным доступом к медицинской помощи и недостаточной осведомленностью о профилактике заболеваний глаз.

    ВОЗ подчеркивает, что самыми экономически эффективными мерами являются коррекция аномалий рефракции с помощью очков и хирургическое лечение катаракты.

    Многие случаи потери зрения можно предотвратить с помощью профилактических, лечебных и реабилитационных мер, включая своевременное выявление диабетической ретинопатии, глаукомы и других заболеваний.

    Реабилитационные программы помогают людям с необратимой утратой зрения адаптироваться и сохранять качество жизни.

    Ранее сообалось, что в 2026 году американская компания Neuralink планирует провести операцию по частичному восстановлению зрения у слепого человека.

