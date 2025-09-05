Neuralink планирует частично вернуть зрение слепому человеку — Маск
В 2026 году американская компания Neuralink планирует провести операцию по частичному восстановлению зрения у слепого человека, передает агентство Kazinform.
Процедура станет частью исследований по разработке нейрочипов для людей с ограниченными возможностями.
— Наша цель — в следующем году вернуть (частично) зрение полностью слепым людям, — заявил основатель компании Илон Маск в социальной сети Х, в комментарии под постом Neuralink.
🇨🇦 We just completed two surgeries in Canada—our first procedures outside the United States!— Neuralink (@neuralink) September 4, 2025
This marks an important step towards bringing our technology to more people around the world. pic.twitter.com/66q8s68TxK
В компании сообщили, что завершены две операции в Канаде — первые процедуры за пределами США.
— Это важный шаг на пути к тому, чтобы сделать нашу технологию доступной для большего числа людей по всему миру, — добавили в Neuralink.
В январе сообщалось, что чип для мозгового интерфейса компании Neuralink был имплантирован третьему пациенту.