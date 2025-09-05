Neuralink планирует частично вернуть зрение слепому человеку — Маск

Процедура станет частью исследований по разработке нейрочипов для людей с ограниченными возможностями.

— Наша цель — в следующем году вернуть (частично) зрение полностью слепым людям, — заявил основатель компании Илон Маск в социальной сети Х, в комментарии под постом Neuralink.

🇨🇦 We just completed two surgeries in Canada—our first procedures outside the United States!



This marks an important step towards bringing our technology to more people around the world. pic.twitter.com/66q8s68TxK — Neuralink (@neuralink) September 4, 2025

В компании сообщили, что завершены две операции в Канаде — первые процедуры за пределами США.

— Это важный шаг на пути к тому, чтобы сделать нашу технологию доступной для большего числа людей по всему миру, — добавили в Neuralink.

В январе сообщалось, что чип для мозгового интерфейса компании Neuralink был имплантирован третьему пациенту.