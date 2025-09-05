РУ
    16:42, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Neuralink планирует частично вернуть зрение слепому человеку — Маск

    В 2026 году американская компания Neuralink планирует провести операцию по частичному восстановлению зрения у слепого человека, передает агентство Kazinform.

    Фото: Oxu.az

    Процедура станет частью исследований по разработке нейрочипов для людей с ограниченными возможностями.

    — Наша цель — в следующем году вернуть (частично) зрение полностью слепым людям, — заявил основатель компании Илон Маск в социальной сети Х, в комментарии под постом Neuralink.

    В компании сообщили, что завершены две операции в Канаде — первые процедуры за пределами США.

    — Это важный шаг на пути к тому, чтобы сделать нашу технологию доступной для большего числа людей по всему миру, — добавили в Neuralink.

    В январе сообщалось, что чип для мозгового интерфейса компании Neuralink был имплантирован третьему пациенту. 

    Теги:
    Илон Маск Мировые новости США
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
