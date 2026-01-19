Во всех отраслях экономики Казахстана наблюдается положительная динамика — Серик Жумангарин

Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан — министр национальной экономики Серик Жумангарин представил доклад об итогах экономического развития страны за 2025 год, а также озвучил планы на текущий год.

— По итогам прошлого года валовой внутренний продукт Республики Казахстан достиг 300 миллиардов долларов США, а валовой внутренний продукт на душу населения составил около 15 тысяч долларов США. Темпы роста экономики достигли 6,5 процента, что стало самым высоким показателем с 2012 года. Положительная динамика сформировалась во всех отраслях экономики. Основной вклад в рост валового внутреннего продукта был обеспечен за счет обрабатывающей промышленности, торговли, транспортных услуг и строительной отрасли, — сказал министр.

Как отметил Серик Жумангарин, валовой выпуск продукции в сельском хозяйстве увеличился на 5,9%, а доля отрасли в структуре валового внутреннего продукта приблизилась к 5%. В прошлом году было собрано 27,1 миллиона тонн зерновых культур, в результате чего второй год подряд был зафиксирован рекордный урожай.

Напомним, первый день двухдневного форума проходит в формате заседаний четырех панельных секций. Участники обсуждают широкий круг вопросов, от социально-культурного развития до науки и образования.