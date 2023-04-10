Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Вовремя завершить проект по прокладке линии связи по дну Каспия поручил Президент Казахстана

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Апреля 2023, 18:38
Вовремя завершить проект по прокладке линии связи по дну Каспия поручил Президент Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил своевременно завершить проект по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перспективным определено усиление кооперации в сфере информационных технологий. Сейчас ведется активная работа по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Учитывая стратегическое значение этого проекта, мы поручили обеспечить его своевременный запуск», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Наряду с этим, по словам Главы государства, азербайджанские партнеры приглашаются к реализации в области цифровизации государственных услуг, а также к использованию казахстанских площадок IT-стартапов.

Напомним, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде. По итогам переговоров Президенты двух государств подписали ряд документов.


Президент Казахстана   Азербайджан   Сотрудничество   Каспийское море  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай