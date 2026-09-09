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    Вовлеченное отцовство и отношения с детьми: в Казахстане обсудили осознанное родительство

    В Казахстане проходит Неделя семьи, посвященная Дню семьи. Третий день кампании посвятили осознанному родительству. Основное внимание уделили воспитанию детей, атмосфере в семье, общению родителей с детьми и активному участию отцов в жизни ребенка, передает Kazinform.

    Вовлеченное отцовство и отношения с детьми: в Казахстане обсудили осознанное родительство
    Фото: Министерство культуры и информации

    Как сообщает Министерство культуры и информации, в школах и колледжах прошли встречи и консультации для родителей с участием психологов, педагогов и социальных работников. Участники обсудили детско-родительские отношения и профилактику конфликтов. Специалисты рассказали о возрастных кризисах, особенностях подросткового периода и важности своевременного обращения за психологической помощью.

    В регионах также были организованы мероприятия, направленные на продвижение вовлеченного отцовства. Участники говорили о роли отца в повседневной жизни ребенка — от совместного досуга и эмоциональной поддержки до участия в учебе, медицинском сопровождении и принятии важных решений.

    Неделя семьи продолжается. 

    Как государство и общественные институты вместе защищают детей в Казахстане.

    Минкультуры и информации Семья Общество
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор