Вовлеченное отцовство и отношения с детьми: в Казахстане обсудили осознанное родительство

В Казахстане проходит Неделя семьи, посвященная Дню семьи. Третий день кампании посвятили осознанному родительству. Основное внимание уделили воспитанию детей, атмосфере в семье, общению родителей с детьми и активному участию отцов в жизни ребенка, передает Kazinform.

Как сообщает Министерство культуры и информации, в школах и колледжах прошли встречи и консультации для родителей с участием психологов, педагогов и социальных работников. Участники обсудили детско-родительские отношения и профилактику конфликтов. Специалисты рассказали о возрастных кризисах, особенностях подросткового периода и важности своевременного обращения за психологической помощью.

В регионах также были организованы мероприятия, направленные на продвижение вовлеченного отцовства. Участники говорили о роли отца в повседневной жизни ребенка — от совместного досуга и эмоциональной поддержки до участия в учебе, медицинском сопровождении и принятии важных решений.

Неделя семьи продолжается.

Как государство и общественные институты вместе защищают детей в Казахстане.